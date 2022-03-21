https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779245825.html

Минздрав объяснил задержки в контрактовании лекарств

Минздрав объяснил задержки в контрактовании лекарств - РИА Новости, 21.03.2022

Минздрав объяснил задержки в контрактовании лекарств

Задержки контрактования лекарств или неисполнение обязательств по контрактам связаны преимущественно с логистическими сложностями, заявил замминистра... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:33

2022-03-21T12:33

2022-03-21T12:33

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здоровье - общество

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Задержки контрактования лекарств или неисполнение обязательств по контрактам связаны преимущественно с логистическими сложностями, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев."Прежде всего, типологически то, что мы видим сейчас в плане либо задержки контрактования, либо неисполнения обязательств по уже заключенным контрактам, касается преимущественно логистических сложностей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779228773.html

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, общество, здоровье - общество