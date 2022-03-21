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Минздрав объяснил задержки в контрактовании лекарств - РИА Новости, 21.03.2022
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Минздрав объяснил задержки в контрактовании лекарств
Минздрав объяснил задержки в контрактовании лекарств - РИА Новости, 21.03.2022
Минздрав объяснил задержки в контрактовании лекарств
Задержки контрактования лекарств или неисполнение обязательств по контрактам связаны преимущественно с логистическими сложностями, заявил замминистра... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:33
2022-03-21T12:33
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Задержки контрактования лекарств или неисполнение обязательств по контрактам связаны преимущественно с логистическими сложностями, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев."Прежде всего, типологически то, что мы видим сейчас в плане либо задержки контрактования, либо неисполнения обязательств по уже заключенным контрактам, касается преимущественно логистических сложностей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, общество, здоровье - общество
12:33 21.03.2022
 
Минздрав объяснил задержки в контрактовании лекарств

В Минздраве объяснили задержки в контрактовании лекарств логистическими сложностями

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в аптеке
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Задержки контрактования лекарств или неисполнение обязательств по контрактам связаны преимущественно с логистическими сложностями, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.
"Прежде всего, типологически то, что мы видим сейчас в плане либо задержки контрактования, либо неисполнения обязательств по уже заключенным контрактам, касается преимущественно логистических сложностей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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