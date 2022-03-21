https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779245825.html
Минздрав объяснил задержки в контрактовании лекарств
Минздрав объяснил задержки в контрактовании лекарств - РИА Новости, 21.03.2022
Минздрав объяснил задержки в контрактовании лекарств
Задержки контрактования лекарств или неисполнение обязательств по контрактам связаны преимущественно с логистическими сложностями, заявил замминистра... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:33
2022-03-21T12:33
2022-03-21T12:33
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Задержки контрактования лекарств или неисполнение обязательств по контрактам связаны преимущественно с логистическими сложностями, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев."Прежде всего, типологически то, что мы видим сейчас в плане либо задержки контрактования, либо неисполнения обязательств по уже заключенным контрактам, касается преимущественно логистических сложностей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779228773.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e24e7b4e0a1adb30ec571e167724b22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, общество, здоровье - общество
Минздрав объяснил задержки в контрактовании лекарств
В Минздраве объяснили задержки в контрактовании лекарств логистическими сложностями