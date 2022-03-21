https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779235667.html
В Минздраве объяснили нехватку лекарств в аптеках повышенным спросом
В Минздраве объяснили нехватку лекарств в аптеках повышенным спросом - РИА Новости, 21.03.2022
В Минздраве объяснили нехватку лекарств в аптеках повышенным спросом
Возможные недостатки лекарств в аптеках связаны не с прекращением поставок препаратов и комплектующих, а с повышенным спросом, заявил замглавы Минздрава России... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:57
2022-03-21T11:57
2022-03-21T12:12
общество
госдума рф
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Возможные недостатки лекарств в аптеках связаны не с прекращением поставок препаратов и комплектующих, а с повышенным спросом, заявил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев."Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, не с прекращением поставок комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей", - сказал он, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779228773.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e24e7b4e0a1adb30ec571e167724b22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия
11:57 21.03.2022 (обновлено: 12:12 21.03.2022)
В Минздраве объяснили нехватку лекарств в аптеках повышенным спросом
Замглавы Минздрава Глаголев: нехватка лекарств в аптеках связана с повышенным спросом