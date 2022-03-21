https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779235667.html

В Минздраве объяснили нехватку лекарств в аптеках повышенным спросом

В Минздраве объяснили нехватку лекарств в аптеках повышенным спросом - РИА Новости, 21.03.2022

В Минздраве объяснили нехватку лекарств в аптеках повышенным спросом

Возможные недостатки лекарств в аптеках связаны не с прекращением поставок препаратов и комплектующих, а с повышенным спросом, заявил замглавы Минздрава России... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:57

2022-03-21T11:57

2022-03-21T12:12

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Возможные недостатки лекарств в аптеках связаны не с прекращением поставок препаратов и комплектующих, а с повышенным спросом, заявил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев."Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, не с прекращением поставок комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей", - сказал он, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779228773.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия