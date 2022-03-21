https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779228773.html

Мурашко объяснил ажиотажный спрос на лекарства фейками

Мурашко объяснил ажиотажный спрос на лекарства фейками - РИА Новости, 21.03.2022

Мурашко объяснил ажиотажный спрос на лекарства фейками

Поставки жизненно необходимых лекарств в Россию продолжаются, а ажиотажный спрос на некоторые позиции вызван фейками, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:27

2022-03-21T11:27

2022-03-21T12:38

общество

михаил мурашко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102694_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_742bc30d9f49a85519ba93f37edfdecc.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поставки жизненно необходимых лекарств в Россию продолжаются, а ажиотажный спрос на некоторые позиции вызван фейками, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Все фармацевтические компании подтверждают нам сегодня, что поставки лекарственных препаратов продолжаются. В рамках ЖНВЛП-списка у нас регулируются цены, и эти лекарственные препараты мы получаем в стабильном формате", — сказал Мурашко на видеоконференции общественных приемных "Единой России" и Минздрава.По его словам, ажиотажный спрос вызван распространением недостоверной информации. Такую же позицию на заседании комитета Госдумы по охране здоровья выразил замглавы ведомства Сергей Глаголев."Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, <...> комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей", — заявил чиновник.Он отметил, что Минздрав законтрактовал около 85 процентов препаратов, которые закупают централизованно через подведомственное федеральное казенное учреждение. Это касается 14 "высокозатратных нозологий, терапии туберкулеза, терапии ВИЧ и национального календаря профилактических прививок".Из разных регионов поступают сообщения о нехватке некоторых препаратов в рознице. Ранее Мурашко призвал россиян не закупать лекарства "на месяцы вперед" и заверил, что фармкомпании подтверждают поставку медикаментов на рынок. После начала военной операции на Украине многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/lekarstva-1779048180.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил мурашко, россия