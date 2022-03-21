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Мурашко объяснил ажиотажный спрос на лекарства фейками - РИА Новости, 21.03.2022
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Мурашко объяснил ажиотажный спрос на лекарства фейками
Мурашко объяснил ажиотажный спрос на лекарства фейками - РИА Новости, 21.03.2022
Мурашко объяснил ажиотажный спрос на лекарства фейками
Поставки жизненно необходимых лекарств в Россию продолжаются, а ажиотажный спрос на некоторые позиции вызван фейками, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:27
2022-03-21T12:38
общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поставки жизненно необходимых лекарств в Россию продолжаются, а ажиотажный спрос на некоторые позиции вызван фейками, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Все фармацевтические компании подтверждают нам сегодня, что поставки лекарственных препаратов продолжаются. В рамках ЖНВЛП-списка у нас регулируются цены, и эти лекарственные препараты мы получаем в стабильном формате", — сказал Мурашко на видеоконференции общественных приемных "Единой России" и Минздрава.По его словам, ажиотажный спрос вызван распространением недостоверной информации. Такую же позицию на заседании комитета Госдумы по охране здоровья выразил замглавы ведомства Сергей Глаголев."Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, &lt;...&gt; комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей", — заявил чиновник.Он отметил, что Минздрав законтрактовал около 85 процентов препаратов, которые закупают централизованно через подведомственное федеральное казенное учреждение. Это касается 14 "высокозатратных нозологий, терапии туберкулеза, терапии ВИЧ и национального календаря профилактических прививок".Из разных регионов поступают сообщения о нехватке некоторых препаратов в рознице. Ранее Мурашко призвал россиян не закупать лекарства "на месяцы вперед" и заверил, что фармкомпании подтверждают поставку медикаментов на рынок. После начала военной операции на Украине многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.
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общество, михаил мурашко, россия
11:27 21.03.2022 (обновлено: 12:38 21.03.2022)
 
Мурашко объяснил ажиотажный спрос на лекарства фейками

Глава Минздрава Мурашко: ажиотажный спрос на жизненно необходимые препараты вызван фейками

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поставки жизненно необходимых лекарств в Россию продолжаются, а ажиотажный спрос на некоторые позиции вызван фейками, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Все фармацевтические компании подтверждают нам сегодня, что поставки лекарственных препаратов продолжаются. В рамках ЖНВЛП-списка у нас регулируются цены, и эти лекарственные препараты мы получаем в стабильном формате", — сказал Мурашко на видеоконференции общественных приемных "Единой России" и Минздрава.
По его словам, ажиотажный спрос вызван распространением недостоверной информации. Такую же позицию на заседании комитета Госдумы по охране здоровья выразил замглавы ведомства Сергей Глаголев.
"Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, <...> комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей", — заявил чиновник.
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Он отметил, что Минздрав законтрактовал около 85 процентов препаратов, которые закупают централизованно через подведомственное федеральное казенное учреждение. Это касается 14 "высокозатратных нозологий, терапии туберкулеза, терапии ВИЧ и национального календаря профилактических прививок".
Из разных регионов поступают сообщения о нехватке некоторых препаратов в рознице. Ранее Мурашко призвал россиян не закупать лекарства "на месяцы вперед" и заверил, что фармкомпании подтверждают поставку медикаментов на рынок.
После начала военной операции на Украине многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.
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