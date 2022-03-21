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В приморских аптеках возник дефицит нескольких препаратов - РИА Новости, 21.03.2022
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В приморских аптеках возник дефицит нескольких препаратов
В приморских аптеках возник дефицит нескольких препаратов - РИА Новости, 21.03.2022
В приморских аптеках возник дефицит нескольких препаратов
Больницы Приморья обеспечены запасом медикаментов, при этом в аптеках наблюдается дефицит ряда препаратов на фоне ажиотажного спроса, сообщает правительство... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:12
2022-03-21T09:12
общество
татьяна нестеренко
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
санкции в отношении россии
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Больницы Приморья обеспечены запасом медикаментов, при этом в аптеках наблюдается дефицит ряда препаратов на фоне ажиотажного спроса, сообщает правительство региона.Ситуацию в аптеках отслеживает Росздравнадзор. В территориальном управлении ведомства отметили, что сейчас в розничной продаже в Приморье наблюдается временный дефицит некоторых препаратов, вызванный ажиотажным спросом в начале марта."В начале марта в 10 раз вырос спрос на препарат "Левотироксин натрия" (торговые наименования "Эутирокс" и "L-тироксин"). При этом поставщик данных лекарственных препаратов подтверждает, что препарат будет поставляться по-прежнему регулярно, оснований для закупа на несколько месяцев нет", – приводят власти слова врио руководителя территориального органа Татьяны Нестеренко.Она отметила, что нет опасения, что пациенты останутся без лекарств, сейчас причиной дефицита стал исключительно ажиотажный спрос.Как сообщила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, в больницах и дневных стационарах имеются все необходимые медикаменты для оказания помощи в рамках территориальной программы обязательного медстрахования."Основная часть аукционов проводится заблаговременно и на период не менее полугода. Поэтому сейчас обеспеченность лекарственными препаратами достаточная. Дальше будем смотреть и анализировать. Ведется ежедневный мониторинг подведомственных лечебных учреждений, в котором отражается движение препаратов и проблематика с приобретением лекарств. Ведомство оперативно реагирует на такие трудности", – сказала Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.Она уточнила, что из 1 миллиарда рублей, который выделен из краевого бюджета на покупку лекарств льготникам, более 900 миллионов законтрактованы. На сумму свыше 600 миллионов рублей уже поступили лекарственные препараты в край. Лекарства для федеральных льготников из 300 миллионов законтрактованы на 80%, лекарства также поступают, добавила министр."По всем наименованиям лекарственных препаратов, по которым состоялись закупки, льготники Приморья обеспечены до июля, а инсулинами – до августа. Также планируется направить дополнительные средства на закупку инсулинов и препаратов для лечения пациентов с сахарным диабетом", - отмечают власти.
https://ria.ru/20220319/sakhar-1778962264.html
https://ria.ru/20220310/insulin-1777429836.html
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общество, татьяна нестеренко, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), санкции в отношении россии
09:12 21.03.2022
 
В приморских аптеках возник дефицит нескольких препаратов

В приморских аптеках возник дефицит нескольких препаратов из-за ажиотажного спроса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди закупают в аптеке лекарства, Москва
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди закупают в аптеке лекарства, Москва. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Больницы Приморья обеспечены запасом медикаментов, при этом в аптеках наблюдается дефицит ряда препаратов на фоне ажиотажного спроса, сообщает правительство региона.
Ситуацию в аптеках отслеживает Росздравнадзор. В территориальном управлении ведомства отметили, что сейчас в розничной продаже в Приморье наблюдается временный дефицит некоторых препаратов, вызванный ажиотажным спросом в начале марта.
"В начале марта в 10 раз вырос спрос на препарат "Левотироксин натрия" (торговые наименования "Эутирокс" и "L-тироксин"). При этом поставщик данных лекарственных препаратов подтверждает, что препарат будет поставляться по-прежнему регулярно, оснований для закупа на несколько месяцев нет", – приводят власти слова врио руководителя территориального органа Татьяны Нестеренко.
Она отметила, что нет опасения, что пациенты останутся без лекарств, сейчас причиной дефицита стал исключительно ажиотажный спрос.
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Как сообщила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, в больницах и дневных стационарах имеются все необходимые медикаменты для оказания помощи в рамках территориальной программы обязательного медстрахования.
"Основная часть аукционов проводится заблаговременно и на период не менее полугода. Поэтому сейчас обеспеченность лекарственными препаратами достаточная. Дальше будем смотреть и анализировать. Ведется ежедневный мониторинг подведомственных лечебных учреждений, в котором отражается движение препаратов и проблематика с приобретением лекарств. Ведомство оперативно реагирует на такие трудности", – сказала Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.
Она уточнила, что из 1 миллиарда рублей, который выделен из краевого бюджета на покупку лекарств льготникам, более 900 миллионов законтрактованы. На сумму свыше 600 миллионов рублей уже поступили лекарственные препараты в край. Лекарства для федеральных льготников из 300 миллионов законтрактованы на 80%, лекарства также поступают, добавила министр.
"По всем наименованиям лекарственных препаратов, по которым состоялись закупки, льготники Приморья обеспечены до июля, а инсулинами – до августа. Также планируется направить дополнительные средства на закупку инсулинов и препаратов для лечения пациентов с сахарным диабетом", - отмечают власти.
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ОбществоТатьяна НестеренкоПриморский крайФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Санкции в отношении России
 
 
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