https://ria.ru/20220321/kvartiry-1778876069.html

Купить, вложить или подождать: когда подешевеют квартиры

Купить, вложить или подождать: когда подешевеют квартиры - РИА Новости, 21.03.2022

Купить, вложить или подождать: когда подешевеют квартиры

Рынок недвижимости в замешательстве. Одни собственники снижают цены, стараясь побыстрее продать квартиры, поскольку покупателей все меньше. Другие затаились и... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:00

2022-03-21T08:00

2022-03-21T10:34

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Рынок недвижимости в замешательстве. Одни собственники снижают цены, стараясь побыстрее продать квартиры, поскольку покупателей все меньше. Другие затаились и выжидают. Тем временем стройматериалы, и без того недешевые, продолжают дорожать. Станет ли жилье доступнее, если упадет платежеспособный спрос, разбиралось РИА Новости.Аппетиты растутПочти 114 с половиной тысяч рублей за квадратный метр — столько в среднем стоит вторичка в 16 крупнейших городах страны. Цены на недвижимость подскочили на 2,3 процента, сообщает "ЦИАН. Аналитика". В феврале — на 1,6. Больше всего — в Волгограде, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Самаре.Как обычно, самое дорогое жилье в столице: в среднем 284 тысячи рублей за квадратный метр. В Новой Москве — 202 с половиной тысячи.На фоне геополитической турбулентности поначалу спрос на квартиры увеличился. Объявления просматривали в полтора раза чаще. Но резко подорожавшая ипотека умерила ажиотаж. В конце февраля Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 20 процентов — вместо прежних девяти с половиной.Жилищные кредиты теперь неподъемные. А банки рассматривают заявки все тщательнее. В основном сейчас заключают сделки, получившие одобрение на ипотеку до 20-х чисел февраля. Но, конечно, каждый продавец хотел бы покупателя с "живыми" деньгами."До санкций крышу над головой приобретали в кредит даже убежденные противники банковских займов. Условия были вполне привлекательными. Поэтому в данный момент рынок недвижимости входит в стадию некоего баланса. Ожидать повышенной доходности от дорогого жилья не приходится. Мотивация у продавца и покупателя одинаковая: квартира как консервативный инструмент сохранения средств", — объясняет Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова.Однако повышается доходность по вкладам. Максимальная — 23 с половиной процента. С 24 февраля по 14 марта интерес россиян к депозитам увеличился почти в три с половиной раза. Людям не до крупных покупок.Падает спрос и на квартиры, конкуренция за покупателя усиливается. Часть объектов уже выставляют с дисконтом в десять процентов. Подобное было в 2014-2015 годах, когда ЦБ поднял ставку до 17 процентов, шокировав рынок.Понижающий тренд на рынке вторичной недвижимости сохранится. "Это абсолютно логично: больше 80 процентов сделок завязаны на ипотеке. Ажиотаж января-февраля — это кредиты, одобренные по прежним ставкам. Соответственно, в ближайшие месяцы — падение цен и активности покупателей", — рассуждает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.Некоторые квартиры подешевеют на 25-30 процентов.Но не стоит забывать про эмоциональный фактор, который сейчас играет большую роль. Растерянные собственники могут передумать в любой момент.Новостройки не дешевеютНа первичном рынке нет согласия. Одни компании повысили цены на пять-десять процентов за две недели, другие зафиксировали до конца марта, третьи объявили распродажи. А кто-то и вовсе припрятал наиболее ликвидные объекты. Изменились партнерские программы девелоперов и банков: приостановили ипотеку или увеличили ставки."Но ослабление рубля, подорожание строительных материалов повысит себестоимость. Это не позволит сильно снижать цены", — предупреждает Елена Егорычева, доцент экономического факультета РУДН.С этой проблемой девелоперы столкнулись далеко не вчера. Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий отрасль, назвал ее "угрозой номер один". По итогам прошлого года инфляция в строительстве, по его оценке, достигла 19 процентов.Из-за резкой девальвации национальной валюты и антироссийских санкций стройматериалы с 26 февраля по 4 марта подорожали на 1,81 процента (неделей ранее было 0,77)."Есть и иные факторы — неопределенность на рынке и повышенный спрос, транспортная составляющая, рост стоимости и проблемы с доступом, иностранное оборудование и комплектующие для него", — говорит глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.Поэтому правительство намерено жестко контролировать цены на стройматериалы и действия посредников. Мониторинг обеспечат Минстрой, Минпромторг и ФАС.Еще одна задача — импортозамещение в отрасли. Российских товаров не хватит, признает Марат Хуснуллин. "В ближайшее время из Европы мы ничего получать не будем. Нам надо ориентироваться на новые рынки", — указывает он.Поторопиться с импортозамещением призывают и застройщики. Надеются на Китай. Но надо запастить терпением. После пандемии логистика так и не восстановилась, а теперь еще и санкции.Сильнее всего пострадает премиальный сегмент. Там половина материалов и комплектующих — импортные. Инженерное, строительное оборудование, подъемники, башенные и автомобильные краны — все заграничное.Пока ситуация нестабильна, подорожание продолжится. Кроме того, аналитики опасаются новых программ льготного ипотечного кредитования. Дешевые жилищные кредиты способны еще сильнее взвинтить цены на квадратные метры. Причем традиционно за новостройками подтянется вторичка.Опять же, многое зависит и от поведения покупателей: от их реакции на политические и экономические события в стране и мире. "При резком падении спроса на недвижимость строительным компаниям придется как минимум не повышать цены", — отмечает Елена Егорычева.Отчасти интерес к новостройкам поможет поддержать льготная ипотека. Однако растущая стоимость ремонтных работ, падение реальных доходов, снижение курса рубля, угроза безработицы и риски возникновения экономической нестабильности заставят многих отложить планы по покупке недвижимости.

россия

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2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)