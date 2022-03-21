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Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для граждан Японии - РИА Новости, 21.03.2022
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Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для граждан Японии
Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для граждан Японии - РИА Новости, 21.03.2022
Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для граждан Японии
Россия в ответ на антироссийские санкции Токио прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:19
2022-03-21T18:31
япония
россия
курильские острова
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия в ответ на антироссийские санкции Токио прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова, сообщили в МИД РФ."Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 г", - говорится в заявлении МИД России.Также Россия выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курилах. "С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры... Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", - говорится в заявлении министерства.
https://ria.ru/20220316/mid-1778376195.html
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япония, россия, курильские острова, в мире, спор вокруг статуса курильских островов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:19 21.03.2022 (обновлено: 18:31 21.03.2022)
 
Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для граждан Японии

Россия запретила безвизовое посещение Южных Курил гражданами Японии

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЮжные Курилы
Южные Курилы - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Южные Курилы
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия в ответ на антироссийские санкции Токио прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова, сообщили в МИД РФ.
"Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 г", - говорится в заявлении МИД России.
Также Россия выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курилах. "С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры... Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", - говорится в заявлении министерства.
Мыс Васин острова Уруп - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 08:27
В МИД связали новые заявления Японии по Курилам с политикой США
 
ЯпонияРоссияКурильские островаВ миреСпор вокруг статуса Курильских острововМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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