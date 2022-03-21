https://ria.ru/20220321/kurily-1779326282.html
Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для граждан Японии
Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для граждан Японии - РИА Новости, 21.03.2022
Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для граждан Японии
Россия в ответ на антироссийские санкции Токио прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:19
2022-03-21T18:19
2022-03-21T18:31
япония
россия
курильские острова
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/41/1557244165_0:154:2947:1812_1920x0_80_0_0_a089ca41d1797c32e90ab4f563062153.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия в ответ на антироссийские санкции Токио прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова, сообщили в МИД РФ."Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 г", - говорится в заявлении МИД России.Также Россия выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курилах. "С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры... Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", - говорится в заявлении министерства.
https://ria.ru/20220316/mid-1778376195.html
япония
россия
курильские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/41/1557244165_164:0:2783:1964_1920x0_80_0_0_9aff1d187f5fb26b6a2f5fcc36e66f11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, курильские острова, в мире, спор вокруг статуса курильских островов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:19 21.03.2022 (обновлено: 18:31 21.03.2022)
Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для граждан Японии
Россия запретила безвизовое посещение Южных Курил гражданами Японии