https://ria.ru/20220321/kurily-1779326282.html

Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для граждан Японии

Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для граждан Японии - РИА Новости, 21.03.2022

Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для граждан Японии

Россия в ответ на антироссийские санкции Токио прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:19

2022-03-21T18:19

2022-03-21T18:31

япония

россия

курильские острова

в мире

спор вокруг статуса курильских островов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия в ответ на антироссийские санкции Токио прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова, сообщили в МИД РФ."Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 г", - говорится в заявлении МИД России.Также Россия выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курилах. "С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры... Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", - говорится в заявлении министерства.

https://ria.ru/20220316/mid-1778376195.html

япония

россия

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

япония, россия, курильские острова, в мире, спор вокруг статуса курильских островов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)