12:45 21.03.2022 (обновлено: 13:09 21.03.2022)
Глава МИД Франции призвал не допустить мирового продовольственного кризиса
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал не допустить мирового продовольственного кризиса
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал объединить усилия, чтобы не допустить мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине.
"Мы должны очень серьезно рассмотреть вопрос продовольственной безопасности. Мы знаем объем производства, в частности, зерновых на Украине и в России. И мы видим последствия войны - невозможность собирать, невозможность хранить, невозможность экспортировать. Это не санкции приводят к большой дисфункции системы мировой продовольственной безопасности. Это война. Потому что нет никаких продовольственных санкций", - сказал Ле Дриан журналистам перед саммитом глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Французский министр подчеркнул, что сегодняшняя ситуация "завтра приведет к риску голода".
"Поэтому мы должны быстро принять во внимание этот новый расклад. Не только мы, европейцы, объединив наши усилия, но также мы с международным агентством и со всеми нашими партнерами, включая некоммерческие организации", - отметил он, подчеркнув, что нужно избежать мирового продовольственного кризиса, "который может быть большим", наряду с конфликтом.
Глава минсельхоза Франции Жюльен Денорманди в свою очередь отметил, что в понедельник пройдут дискуссии с министром сельского хозяйства Украины, в ходе которых будут обсуждаться риски для продовольственной безопасности.
"Мы обменяемся мнениями с нашим украинским коллегой, министром сельского хозяйства, после обеда, чтобы обсудить поддержку Европы в отношении Украины, а также ситуацию на международном уровне, учитывая риски в плане продовольствия, к которым может привести эта война на европейской земле, на украинской земле", - сказал Денорманди журналистам.
Он добавил, что "одно из самых больших опасений в том, что к трагедии на украинской земле добавится продовольственный кризис на мировом уровне" по отношению к тем странам, которые не смогут противостоять последствиям военной операции в том, что касается продовольствия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.