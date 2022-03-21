https://ria.ru/20220321/krizis-1779248440.html

Глава МИД Франции призвал не допустить мирового продовольственного кризиса

Глава МИД Франции призвал не допустить мирового продовольственного кризиса - РИА Новости, 21.03.2022

Глава МИД Франции призвал не допустить мирового продовольственного кризиса

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал объединить усилия, чтобы не допустить мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:45

2022-03-21T12:45

2022-03-21T13:09

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вооруженные силы рф

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ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал объединить усилия, чтобы не допустить мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине."Мы должны очень серьезно рассмотреть вопрос продовольственной безопасности. Мы знаем объем производства, в частности, зерновых на Украине и в России. И мы видим последствия войны - невозможность собирать, невозможность хранить, невозможность экспортировать. Это не санкции приводят к большой дисфункции системы мировой продовольственной безопасности. Это война. Потому что нет никаких продовольственных санкций", - сказал Ле Дриан журналистам перед саммитом глав МИД стран ЕС в Брюсселе.Французский министр подчеркнул, что сегодняшняя ситуация "завтра приведет к риску голода".Глава минсельхоза Франции Жюльен Денорманди в свою очередь отметил, что в понедельник пройдут дискуссии с министром сельского хозяйства Украины, в ходе которых будут обсуждаться риски для продовольственной безопасности.Он добавил, что "одно из самых больших опасений в том, что к трагедии на украинской земле добавится продовольственный кризис на мировом уровне" по отношению к тем странам, которые не смогут противостоять последствиям военной операции в том, что касается продовольствия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/krizis-1778297477.html

https://ria.ru/20220317/krizis-1778714351.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф