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Новак призвал ввести законодательное регулирование майнинга криптовалют - РИА Новости, 21.03.2022
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Новак призвал ввести законодательное регулирование майнинга криптовалют
Новак призвал ввести законодательное регулирование майнинга криптовалют - РИА Новости, 21.03.2022
Новак призвал ввести законодательное регулирование майнинга криптовалют
Вице-премьер Александр Новак выступил за введение в России законодательного регулирования майнинга криптовалют и сбор с отрасли налогов: свободные... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:30
2022-03-21T16:17
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак выступил за введение в России законодательного регулирования майнинга криптовалют и сбор с отрасли налогов: свободные энергетические мощности в стране есть. Об этом он рассказал в ходе встречи с фракциями в Госдуме."По поводу майнинга. Регулированием занимается Минфин с ЦБ. Мое лично мнение, позиция, что это надо в принципе легализовывать, вводить нормальную систему экономической действительности, вводить систему налоговых отношений", - считает Новак."У нас есть свободные энергетические мощности, которые могут быть использованы. В данном случае мы не против, но здесь надо, чтобы было на законодательном уровне закреплено, что есть такой вид деятельности... Надо законно подключаться, ...дальше работать, платить налоги", - добавил вице-премьер.Минфину совместно с Банком России было поручено внести в правительство законопроект о регулировании криптовалют. При этом у министерства сохраняются принципиальные разногласия с ЦБ по этой теме.Минфин РФ 18 февраля внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагает сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга. При этом ЦБ РФ разработал два законопроекта о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране, а также о штрафах за нарушение этих требований.
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экономика, россия, александр новак
14:30 21.03.2022 (обновлено: 16:17 21.03.2022)
 
Новак призвал ввести законодательное регулирование майнинга криптовалют

Премьер Новак призвал ввести в России законодательное регулирование майнинга криптовалют

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак выступил за введение в России законодательного регулирования майнинга криптовалют и сбор с отрасли налогов: свободные энергетические мощности в стране есть. Об этом он рассказал в ходе встречи с фракциями в Госдуме.
"По поводу майнинга. Регулированием занимается Минфин с ЦБ. Мое лично мнение, позиция, что это надо в принципе легализовывать, вводить нормальную систему экономической действительности, вводить систему налоговых отношений", - считает Новак.
"У нас есть свободные энергетические мощности, которые могут быть использованы. В данном случае мы не против, но здесь надо, чтобы было на законодательном уровне закреплено, что есть такой вид деятельности... Надо законно подключаться, ...дальше работать, платить налоги", - добавил вице-премьер.
Минфину совместно с Банком России было поручено внести в правительство законопроект о регулировании криптовалют. При этом у министерства сохраняются принципиальные разногласия с ЦБ по этой теме.
Минфин РФ 18 февраля внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагает сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга. При этом ЦБ РФ разработал два законопроекта о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране, а также о штрафах за нарушение этих требований.
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