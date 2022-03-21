https://ria.ru/20220321/kriptovalyuta-1779272098.html

Новак призвал ввести законодательное регулирование майнинга криптовалют

Новак призвал ввести законодательное регулирование майнинга криптовалют - РИА Новости, 21.03.2022

Новак призвал ввести законодательное регулирование майнинга криптовалют

Вице-премьер Александр Новак выступил за введение в России законодательного регулирования майнинга криптовалют и сбор с отрасли налогов: свободные... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:30

2022-03-21T14:30

2022-03-21T16:17

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак выступил за введение в России законодательного регулирования майнинга криптовалют и сбор с отрасли налогов: свободные энергетические мощности в стране есть. Об этом он рассказал в ходе встречи с фракциями в Госдуме."По поводу майнинга. Регулированием занимается Минфин с ЦБ. Мое лично мнение, позиция, что это надо в принципе легализовывать, вводить нормальную систему экономической действительности, вводить систему налоговых отношений", - считает Новак."У нас есть свободные энергетические мощности, которые могут быть использованы. В данном случае мы не против, но здесь надо, чтобы было на законодательном уровне закреплено, что есть такой вид деятельности... Надо законно подключаться, ...дальше работать, платить налоги", - добавил вице-премьер.Минфину совместно с Банком России было поручено внести в правительство законопроект о регулировании криптовалют. При этом у министерства сохраняются принципиальные разногласия с ЦБ по этой теме.Минфин РФ 18 февраля внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагает сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга. При этом ЦБ РФ разработал два законопроекта о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране, а также о штрафах за нарушение этих требований.

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/siluanov-1773155743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак