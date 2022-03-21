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На Украине заявили о согласовании восьми гуманитарных коридоров - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/koridory-1779218293.html
На Украине заявили о согласовании восьми гуманитарных коридоров
На Украине заявили о согласовании восьми гуманитарных коридоров - РИА Новости, 21.03.2022
На Украине заявили о согласовании восьми гуманитарных коридоров
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в понедельник согласованы восемь гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Донецкой, Луганской и Киевской... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:35
2022-03-21T10:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ирина верещук
украина
донецкая область
запорожская область
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в понедельник согласованы восемь гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Донецкой, Луганской и Киевской областей."На сегодня согласованы восемь гуманитарных коридоров. Донецкая область. Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать несколько коридоров: Бердянск - Запорожье, Мангушская громада – Запорожье, Никольское – Запорожье", - сказала Верещук на брифинге.По ее словам, также в понедельник будет вестись эвакуация по гуманитарным коридорам из Киевской и Луганской областей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, ирина верещук, украина, донецкая область, запорожская область
10:35 21.03.2022 (обновлено: 10:40 21.03.2022)
 
На Украине заявили о согласовании восьми гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Верещук: в понедельник согласованы восемь гуманитарных коридоров

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в понедельник согласованы восемь гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Донецкой, Луганской и Киевской областей.
"На сегодня согласованы восемь гуманитарных коридоров. Донецкая область. Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать несколько коридоров: Бердянск - Запорожье, Мангушская громада – Запорожье, Никольское – Запорожье", - сказала Верещук на брифинге.
По ее словам, также в понедельник будет вестись эвакуация по гуманитарным коридорам из Киевской и Луганской областей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИрина ВерещукУкраинаДонецкая областьЗапорожская область
 
 
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