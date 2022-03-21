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В Кремле назвали сообщения об отсутствии гумкоридоров на Украине ложью

В Кремле назвали сообщения об отсутствии гумкоридоров на Украине ложью - РИА Новости, 21.03.2022

В Кремле назвали сообщения об отсутствии гумкоридоров на Украине ложью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью отсутствие гуманитарных коридоров из украинских городов: они есть, но националисты не выпускают людей. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:09

2022-03-21T12:09

2022-03-21T12:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью отсутствие гуманитарных коридоров из украинских городов: они есть, но националисты не выпускают людей."Гуманитарные коридоры организуются. И все утверждения о том, что там окружение городов, никого не выпускают, - это абсолютная ложь. Гуманитарные коридоры есть, и они обеспечиваются нашими военными, но по ним не выходят люди, потому что их не пускают те самые националисты", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, дмитрий песков