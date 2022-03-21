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В Кремле назвали сообщения об отсутствии гумкоридоров на Украине ложью - РИА Новости, 21.03.2022
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В Кремле назвали сообщения об отсутствии гумкоридоров на Украине ложью
В Кремле назвали сообщения об отсутствии гумкоридоров на Украине ложью - РИА Новости, 21.03.2022
В Кремле назвали сообщения об отсутствии гумкоридоров на Украине ложью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью отсутствие гуманитарных коридоров из украинских городов: они есть, но националисты не выпускают людей. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:09
2022-03-21T12:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью отсутствие гуманитарных коридоров из украинских городов: они есть, но националисты не выпускают людей."Гуманитарные коридоры организуются. И все утверждения о том, что там окружение городов, никого не выпускают, - это абсолютная ложь. Гуманитарные коридоры есть, и они обеспечиваются нашими военными, но по ним не выходят люди, потому что их не пускают те самые националисты", - сказал Песков журналистам.
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в мире, украина, дмитрий песков
12:09 21.03.2022
 
В Кремле назвали сообщения об отсутствии гумкоридоров на Украине ложью

Песков: гуманитарные коридоры на Украине есть, но националисты не выпускают людей

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкЖители покидают Мариуполь
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Жители покидают Мариуполь
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью отсутствие гуманитарных коридоров из украинских городов: они есть, но националисты не выпускают людей.
"Гуманитарные коридоры организуются. И все утверждения о том, что там окружение городов, никого не выпускают, - это абсолютная ложь. Гуманитарные коридоры есть, и они обеспечиваются нашими военными, но по ним не выходят люди, потому что их не пускают те самые националисты", - сказал Песков журналистам.
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Украинские беженцы становятся новыми рабами Европы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДмитрий Песков
 
 
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