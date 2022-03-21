https://ria.ru/20220321/koridor-1779238752.html
В Кремле назвали сообщения об отсутствии гумкоридоров на Украине ложью
В Кремле назвали сообщения об отсутствии гумкоридоров на Украине ложью - РИА Новости, 21.03.2022
В Кремле назвали сообщения об отсутствии гумкоридоров на Украине ложью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью отсутствие гуманитарных коридоров из украинских городов: они есть, но националисты не выпускают людей. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:09
2022-03-21T12:09
2022-03-21T12:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779137057_0:176:3072:1903_1920x0_80_0_0_5255fb7e54d3ba3d58f25f9e28d6ff8f.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью отсутствие гуманитарных коридоров из украинских городов: они есть, но националисты не выпускают людей."Гуманитарные коридоры организуются. И все утверждения о том, что там окружение городов, никого не выпускают, - это абсолютная ложь. Гуманитарные коридоры есть, и они обеспечиваются нашими военными, но по ним не выходят люди, потому что их не пускают те самые националисты", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779137057_339:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_138b99dcee882f4180960438c36d6b99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий песков
В Кремле назвали сообщения об отсутствии гумкоридоров на Украине ложью
Песков: гуманитарные коридоры на Украине есть, но националисты не выпускают людей
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью отсутствие гуманитарных коридоров из украинских городов: они есть, но националисты не выпускают людей.
"Гуманитарные коридоры организуются. И все утверждения о том, что там окружение городов, никого не выпускают, - это абсолютная ложь. Гуманитарные коридоры есть, и они обеспечиваются нашими военными, но по ним не выходят люди, потому что их не пускают те самые националисты", - сказал Песков журналистам.