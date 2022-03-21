22:48 21.03.2022 (обновлено: 22:56 21.03.2022)
Белый дом заявил, что американские компании сами решили уйти из России
Белый дом: власти США не просили американские компании покинуть Россию, это их решение
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России – ред.). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.