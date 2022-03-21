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Белый дом заявил, что американские компании сами решили уйти из России

Белый дом заявил, что американские компании сами решили уйти из России - РИА Новости, 21.03.2022

Белый дом заявил, что американские компании сами решили уйти из России

Власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T22:48

2022-03-21T22:48

2022-03-21T22:56

сша

россия

администрация президента сша

в мире

донецкая народная республика

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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России – ред.). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

сша

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, администрация президента сша, в мире, донецкая народная республика