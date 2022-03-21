Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил, что американские компании сами решили уйти из России - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/kompanii-1779356952.html
Белый дом заявил, что американские компании сами решили уйти из России
Белый дом заявил, что американские компании сами решили уйти из России - РИА Новости, 21.03.2022
Белый дом заявил, что американские компании сами решили уйти из России
Власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T22:48
2022-03-21T22:56
сша
россия
администрация президента сша
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России – ред.). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
сша
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, администрация президента сша, в мире, донецкая народная республика
22:48 21.03.2022 (обновлено: 22:56 21.03.2022)
 
Белый дом заявил, что американские компании сами решили уйти из России

Белый дом: власти США не просили американские компании покинуть Россию, это их решение

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России – ред.). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
 
СШАРоссияАдминистрация президента СШАВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала