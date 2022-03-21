https://ria.ru/20220321/kniga-1779329047.html
В Российской государственной детской библиотеке пройдет Неделя книги
В Российской государственной детской библиотеке пройдет Неделя книги - РИА Новости, 21.03.2022
В Российской государственной детской библиотеке пройдет Неделя книги
В Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с 26 марта по 3 апреля пройдет Неделя детской книги, приуроченная к 140-летию со дня рождения Корнея... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:37
2022-03-21T18:37
2022-03-21T19:37
культура
новости культуры
нина шацкая
андрей усачев
политехнический музей
российская государственная детская библиотека
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с 26 марта по 3 апреля пройдет Неделя детской книги, приуроченная к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского, сообщает пресс-служба. Читателей ожидают квест по сказкам писателя, интерактивная программа по опере "Федорино горе", викторины "От двух до пяти" и "Мойдодыр, Бармалей и Барабек", литературная игра "Наша Чукоккала", театрализованные чтения "Стихи на проводе", мастер-классы "Читаем и рисуем" и "Играем в сказку", конкурс чтецов "Дети у микрофона". На неделе пройдут показы фильмов "Пальма", "Маруся форева!", "Конек-Горбунок" и спектаклей "Сказки Корнея Чуковского", "Тайны тихого края", "Метель", "Маленький принц", "Грызун с большой дороги".Также запланировано несколько творческих встреч. С читателями пообщаются поэты и писатели. Среди них — Андрей Усачев, Марина Бородицкая, Григорий Кружков, Сергей Махотин, Галина Дядина, Анна Игнатова, Анастасия Орлова. Ранее, 19 марта, в РГДБ открылась интерактивная историко-библиографическая выставка "Чуковский". Она тоже приурочена к 140-летию со дня рождения классика детской литературы.
https://ria.ru/20220318/literatura-1778853744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, нина шацкая, андрей усачев, политехнический музей, российская государственная детская библиотека
18:37 21.03.2022 (обновлено: 19:37 21.03.2022)
В Российской государственной детской библиотеке пройдет Неделя книги
Неделя детской книги к 140-летию Чуковского пройдет в РГДБ с 26 марта по 3 апреля
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с 26 марта по 3 апреля пройдет Неделя детской книги, приуроченная к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского, сообщает пресс-служба.
Читателей ожидают квест по сказкам писателя, интерактивная программа по опере "Федорино горе", викторины "От двух до пяти" и "Мойдодыр, Бармалей и Барабек", литературная игра "Наша Чукоккала", театрализованные чтения "Стихи на проводе", мастер-классы "Читаем и рисуем" и "Играем в сказку", конкурс чтецов "Дети у микрофона".
На неделе пройдут показы фильмов "Пальма", "Маруся форева!", "Конек-Горбунок" и спектаклей "Сказки Корнея Чуковского", "Тайны тихого края", "Метель", "Маленький принц", "Грызун с большой дороги".
Также запланировано несколько творческих встреч. С читателями пообщаются поэты и писатели. Среди них — Андрей Усачев, Марина Бородицкая, Григорий Кружков, Сергей Махотин, Галина Дядина, Анна Игнатова, Анастасия Орлова.
Ранее, 19 марта, в РГДБ открылась интерактивная историко-библиографическая выставка "Чуковский". Она тоже приурочена к 140-летию со дня рождения классика детской литературы.