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Власти Китая направили на место крушения самолета рабочую группу - РИА Новости, 21.03.2022
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Власти Китая направили на место крушения самолета рабочую группу
Власти Китая направили на место крушения самолета рабочую группу - РИА Новости, 21.03.2022
Власти Китая направили на место крушения самолета рабочую группу
Управление гражданской авиации Китая в понедельник после крушения пассажирского самолета Boeing 737 активировало механизм действий в чрезвычайных ситуациях и... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:49
2022-03-21T12:27
в мире
китай
гуанси-чжуанский автономный район
россия
china eastern airlines
boeing 737
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ПЕКИН, 21 мар - РИА Новости. Управление гражданской авиации Китая в понедельник после крушения пассажирского самолета Boeing 737 активировало механизм действий в чрезвычайных ситуациях и направило на место специальную рабочую группу, следует из заявления на сайте ведомства.Ранее управление подтвердило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека (123 пассажира и девять членов экипажа), потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. В генконсульстве РФ РИА Новости заявили, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока не поступало."Управление гражданской авиации активировало механизм действий в чрезвычайных ситуациях и направило на место происшествия рабочую группу", - говорится в заявлении.
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китай
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в мире, китай, гуанси-чжуанский автономный район, россия, china eastern airlines, boeing 737
11:49 21.03.2022 (обновлено: 12:27 21.03.2022)
 
Власти Китая направили на место крушения самолета рабочую группу

Власти Китая направили на место крушения пассажирского самолета рабочую группу

CC BY-SA 2.0 / byeangel / China Eastern Airlines Boeing 737-79PСамолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
CC BY-SA 2.0 / byeangel / China Eastern Airlines Boeing 737-79P
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 мар - РИА Новости. Управление гражданской авиации Китая в понедельник после крушения пассажирского самолета Boeing 737 активировало механизм действий в чрезвычайных ситуациях и направило на место специальную рабочую группу, следует из заявления на сайте ведомства.
Ранее управление подтвердило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека (123 пассажира и девять членов экипажа), потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. В генконсульстве РФ РИА Новости заявили, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока не поступало.
"Управление гражданской авиации активировало механизм действий в чрезвычайных ситуациях и направило на место происшествия рабочую группу", - говорится в заявлении.
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
11:31
Появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета в Китае
 
В миреКитайГуанси-Чжуанский автономный районРоссияChina Eastern AirlinesBoeing 737
 
 
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