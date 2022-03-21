https://ria.ru/20220321/kislyakov-1779338954.html
Мишустин снял с должности зампреда правления Пенсионного фонда
Мишустин снял с должности зампреда правления Пенсионного фонда - РИА Новости, 21.03.2022
Мишустин снял с должности зампреда правления Пенсионного фонда
Премьер России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Евгения Кислякова, документ опубликован на... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:32
2022-03-21T19:32
2022-03-21T19:32
пенсионный фонд рф
россия
михаил мишустин
политика
правительство рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Евгения Кислякова, документ опубликован на официальный интернет-портале правовой информации."Освободить Кислякова Евгения Юрьевича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.О назначении Кислякова зампредом правления Пенсионного фонда РФ сообщал официальный интернет-портал правовой информации в июне 2021 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсионный фонд рф, россия, михаил мишустин, политика, правительство рф
Мишустин снял с должности зампреда правления Пенсионного фонда
Премьер Мишустин снял с должности зампреда правления Пенсионного фонда Кислякова