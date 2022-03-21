https://ria.ru/20220321/kislota-1779252317.html

Мужчина плеснул кислотой в троих человек в Подмосковье

Мужчина плеснул кислотой в троих человек в Подмосковье - РИА Новости, 21.03.2022

Мужчина плеснул кислотой в троих человек в Подмосковье

Неизвестный в Домодедово плеснул кислотой в мужчину, женщину и проходившего мимо школьника, все пострадавшие госпитализированы, злоумышленника ищут, сообщила... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:03

2022-03-21T13:03

2022-03-21T13:57

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Неизвестный в Домодедово плеснул кислотой в мужчину, женщину и проходившего мимо школьника, все пострадавшие госпитализированы, злоумышленника ищут, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 21 марта в правоохранительные органы Домодедово поступила информация о госпитализации с ожогами трех человек, в том числе ребенка."По данному факту... незамедлительно организована проверка и осуществлен выезд на место происшествия", - сказала Врадий. Она добавила, что, по предварительным данным, в 8.00 мск возле многоэтажки в Домодедово неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине, предположительно, серную кислоту. Жидкость также попала на руки 11-летнего школьника."С химическими ожогами различных частей тела все трое находятся в больнице. Органами МВД осуществляется розыск нападавшего", - добавила Врадий, подчеркнув, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшие мужчина и женщина - сожители, а конфликт, предположительно, произошел на почве ревности.

https://ria.ru/20211212/kislota-1763348109.html

https://ria.ru/20211221/pristavaniya-1764638833.html

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Неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине серную кислоту в городе Домодедово Неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине серную кислоту в городе Домодедово 2022-03-21T13:03 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)