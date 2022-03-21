https://ria.ru/20220321/kislota-1779252317.html
Мужчина плеснул кислотой в троих человек в Подмосковье
Мужчина плеснул кислотой в троих человек в Подмосковье - РИА Новости, 21.03.2022
Мужчина плеснул кислотой в троих человек в Подмосковье
Неизвестный в Домодедово плеснул кислотой в мужчину, женщину и проходившего мимо школьника, все пострадавшие госпитализированы, злоумышленника ищут, сообщила... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:03
2022-03-21T13:03
2022-03-21T13:57
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Неизвестный в Домодедово плеснул кислотой в мужчину, женщину и проходившего мимо школьника, все пострадавшие госпитализированы, злоумышленника ищут, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 21 марта в правоохранительные органы Домодедово поступила информация о госпитализации с ожогами трех человек, в том числе ребенка."По данному факту... незамедлительно организована проверка и осуществлен выезд на место происшествия", - сказала Врадий. Она добавила, что, по предварительным данным, в 8.00 мск возле многоэтажки в Домодедово неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине, предположительно, серную кислоту. Жидкость также попала на руки 11-летнего школьника."С химическими ожогами различных частей тела все трое находятся в больнице. Органами МВД осуществляется розыск нападавшего", - добавила Врадий, подчеркнув, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшие мужчина и женщина - сожители, а конфликт, предположительно, произошел на почве ревности.
https://ria.ru/20211212/kislota-1763348109.html
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Неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине серную кислоту в городе Домодедово
Неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине серную кислоту в городе Домодедово
2022-03-21T13:03
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PT0M25S
РИА Новости
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
13:03 21.03.2022 (обновлено: 13:57 21.03.2022)
Мужчина плеснул кислотой в троих человек в Подмосковье
Неизвестный мужчина плеснул кислотой в мужчину, женщину и школьника в Подмосковье
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Неизвестный в Домодедово плеснул кислотой в мужчину, женщину и проходившего мимо школьника, все пострадавшие госпитализированы, злоумышленника ищут, сообщила
РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, 21 марта в правоохранительные органы Домодедово поступила информация о госпитализации с ожогами трех человек, в том числе ребенка.
"По данному факту... незамедлительно организована проверка и осуществлен выезд на место происшествия", - сказала Врадий. Она добавила, что, по предварительным данным, в 8.00 мск возле многоэтажки в Домодедово неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине, предположительно, серную кислоту. Жидкость также попала на руки 11-летнего школьника.
"С химическими ожогами различных частей тела все трое находятся в больнице. Органами МВД осуществляется розыск нападавшего", - добавила Врадий, подчеркнув, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшие мужчина и женщина - сожители, а конфликт, предположительно, произошел на почве ревности.