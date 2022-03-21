ВС России уничтожили "Кинжалом" хранилище ВСУ для "Точки-У"
Минобороны: ВС уничтожили "Кинжалом" украинское хранилище для боевых частей "Точки-У"
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в Ивано-Франковской области было уничтожено хранилище боевых частей для украинских тактических ракетных комплексов "Точка-У", сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Минобороны России проанализированы результаты поражения объектов военной инфраструктуры Украины авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Уничтожены подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов "Точка-У", расположенные в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населенном пункте Константиновка Николаевской области", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.