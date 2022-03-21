Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили "Кинжалом" хранилище ВСУ для "Точки-У" - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779326126.html
ВС России уничтожили "Кинжалом" хранилище ВСУ для "Точки-У"
ВС России уничтожили "Кинжалом" хранилище ВСУ для "Точки-У" - РИА Новости, 21.03.2022
ВС России уничтожили "Кинжалом" хранилище ВСУ для "Точки-У"
Российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в Ивано-Франковской области было уничтожено хранилище боевых частей для украинских тактических ракетных комплексов... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:17
2022-03-21T18:17
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777806246_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_a8cd61b46cd475762abff4ec55332c88.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в Ивано-Франковской области было уничтожено хранилище боевых частей для украинских тактических ракетных комплексов "Точка-У", сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Минобороны России проанализированы результаты поражения объектов военной инфраструктуры Украины авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Уничтожены подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов "Точка-У", расположенные в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населенном пункте Константиновка Николаевской области", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779320656.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777806246_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d57060c43840c10c7a9b9a36ee8b62a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
18:17 21.03.2022
 
ВС России уничтожили "Кинжалом" хранилище ВСУ для "Точки-У"

Минобороны: ВС уничтожили "Кинжалом" украинское хранилище для боевых частей "Точки-У"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в Ивано-Франковской области было уничтожено хранилище боевых частей для украинских тактических ракетных комплексов "Точка-У", сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Минобороны России проанализированы результаты поражения объектов военной инфраструктуры Украины авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Уничтожены подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов "Точка-У", расположенные в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населенном пункте Константиновка Николаевской области", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 17:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России продолжат наносить удары "Кинжалами" по военным объектам Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала