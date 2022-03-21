https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779324172.html

Удар "Кинжалом" по арсеналу ВСУ был выполнен с дальности 1000 километров

Удар "Кинжалом" по арсеналу ВСУ был выполнен с дальности 1000 километров - РИА Новости, 21.03.2022

Удар "Кинжалом" по арсеналу ВСУ был выполнен с дальности 1000 километров

Удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по арсеналу на Украине был выполнен с дальности более 1000 километров, сообщил журналистам в понедельник официальный... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:08

2022-03-21T18:08

2022-03-21T18:17

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777820033_370:124:3002:1605_1920x0_80_0_0_0cfdaa322c224b6f837d742d5a0b27b3.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по арсеналу на Украине был выполнен с дальности более 1000 километров, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Хочу обратить внимание, что применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал" осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут", - сказал Конашенков.Он добавил, что "за счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты комплекса "Кинжал" уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный ещё в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет".

https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779320656.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире