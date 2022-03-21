https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779324172.html
Удар "Кинжалом" по арсеналу ВСУ был выполнен с дальности 1000 километров
Удар "Кинжалом" по арсеналу ВСУ был выполнен с дальности 1000 километров - РИА Новости, 21.03.2022
Удар "Кинжалом" по арсеналу ВСУ был выполнен с дальности 1000 километров
Удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по арсеналу на Украине был выполнен с дальности более 1000 километров, сообщил журналистам в понедельник официальный... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:08
2022-03-21T18:08
2022-03-21T18:17
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по арсеналу на Украине был выполнен с дальности более 1000 километров, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Хочу обратить внимание, что применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал" осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут", - сказал Конашенков.Он добавил, что "за счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты комплекса "Кинжал" уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный ещё в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет".
https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779320656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
18:08 21.03.2022 (обновлено: 18:17 21.03.2022)
Удар "Кинжалом" по арсеналу ВСУ был выполнен с дальности 1000 километров
Минобороны: удар "Кинжалом" по арсеналу ВСУ был выполнен с дальности более 1000 километров