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Удар "Кинжалом" по арсеналу ВСУ был выполнен с дальности 1000 километров - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779324172.html
Удар "Кинжалом" по арсеналу ВСУ был выполнен с дальности 1000 километров
Удар "Кинжалом" по арсеналу ВСУ был выполнен с дальности 1000 километров - РИА Новости, 21.03.2022
Удар "Кинжалом" по арсеналу ВСУ был выполнен с дальности 1000 километров
Удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по арсеналу на Украине был выполнен с дальности более 1000 километров, сообщил журналистам в понедельник официальный... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:08
2022-03-21T18:17
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по арсеналу на Украине был выполнен с дальности более 1000 километров, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Хочу обратить внимание, что применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал" осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут", - сказал Конашенков.Он добавил, что "за счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты комплекса "Кинжал" уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный ещё в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет".
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
18:08 21.03.2022 (обновлено: 18:17 21.03.2022)
 
Удар "Кинжалом" по арсеналу ВСУ был выполнен с дальности 1000 километров

Минобороны: удар "Кинжалом" по арсеналу ВСУ был выполнен с дальности более 1000 километров

© РИА НовостиУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по арсеналу на Украине был выполнен с дальности более 1000 километров, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Хочу обратить внимание, что применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал" осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут", - сказал Конашенков.
Он добавил, что "за счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты комплекса "Кинжал" уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный ещё в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет".
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 17:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России продолжат наносить удары "Кинжалами" по военным объектам Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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