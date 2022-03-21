17:55 21.03.2022 (обновлено: 18:10 21.03.2022)
ВС России продолжат наносить удары "Кинжалами" по военным объектам Украины
Минобороны: ВС продолжат наносить удары ракетами "Кинжал" по военным объектам Украины
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжат наносить удары гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по военным объектам Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено", - сказал генерал.
Он особо отметил, что комплекс "Кинжал" применяется с обычной боевой частью. "Хотя специалистам хорошо известны возможности этого оружия, не только по дальности, но и по типу заряда", - пояснил Конашенков.
По его словам, уничтожение "Кинжалом" крупного склада горючего в Константиновке было обусловлено невидимостью и неуязвимостью ракеты для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.