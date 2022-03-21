Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжат наносить удары "Кинжалами" по военным объектам Украины - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779320656.html
ВС России продолжат наносить удары "Кинжалами" по военным объектам Украины
ВС России продолжат наносить удары "Кинжалами" по военным объектам Украины - РИА Новости, 21.03.2022
ВС России продолжат наносить удары "Кинжалами" по военным объектам Украины
Вооруженные силы РФ продолжат наносить удары гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по военным объектам Украины, сообщил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:55
2022-03-21T18:10
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_471:0:2851:1338_1920x0_80_0_0_ca104eae7cd12e7cda1719b74b6a756c.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжат наносить удары гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по военным объектам Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено", - сказал генерал.Он особо отметил, что комплекс "Кинжал" применяется с обычной боевой частью. "Хотя специалистам хорошо известны возможности этого оружия, не только по дальности, но и по типу заряда", - пояснил Конашенков.По его словам, уничтожение "Кинжалом" крупного склада горючего в Константиновке было обусловлено невидимостью и неуязвимостью ракеты для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779321577.html
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_706:0:2610:1428_1920x0_80_0_0_33c2f45421c0b6a81db0704ddc485f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:55 21.03.2022 (обновлено: 18:10 21.03.2022)
 
ВС России продолжат наносить удары "Кинжалами" по военным объектам Украины

Минобороны: ВС продолжат наносить удары ракетами "Кинжал" по военным объектам Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства обороны Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжат наносить удары гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по военным объектам Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено", - сказал генерал.
Он особо отметил, что комплекс "Кинжал" применяется с обычной боевой частью. "Хотя специалистам хорошо известны возможности этого оружия, не только по дальности, но и по типу заряда", - пояснил Конашенков.
По его словам, уничтожение "Кинжалом" крупного склада горючего в Константиновке было обусловлено невидимостью и неуязвимостью ракеты для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 17:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ насильственно забирают мужскую часть населения Украины в армию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала