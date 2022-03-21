17:48 21.03.2022 (обновлено: 18:35 21.03.2022)
Националисты в Киеве прикрывались жилыми домами, заявили в Минобороны
Минобороны: националисты в киевском районе Виноградарь прикрывались жилыми домами
Улица в центре Киева, Украина
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Украинские националисты продолжают использовать жилые кварталы населенных пунктов и социальные объекты в качестве "живого щита", теперь эту тактику используют и в Киеве, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Украинские националисты продолжают использовать жилые кварталы населенных пунктов и социальные объекты в качестве "живого щита" для размещения своих артиллерийских систем и ведения массированного огня по российским военнослужащим. Так, на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим", - сказал Конашенков. При этом, по его словам, площади расположенного рядом торгового центра использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным на 21 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивных систем залпового огня и 216 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк. В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольную ВС РФ территорию Херсонской области с ДНР.
На северном направлении российскими войсками частично или полностью блокированы Киев, Сумы и Чернигов. На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 21 марта, в ходе конфликта погибли более 900 и ранены без малого 1,5 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 55 погибших и 190 пострадавших.
Спустя неделю, судя по всему, все-таки были учтены более 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта. Хотя, как заявляла РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, никакого ответа от ООН и Красного Креста на соответствующее обращение республики так и не пришло.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.