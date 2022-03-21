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Авиакомпания "Россия" открывает новые рейсы из Москвы в Казахстан - РИА Новости, 21.03.2022
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Туризм
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Авиакомпания "Россия" открывает новые рейсы из Москвы в Казахстан
Авиакомпания "Россия" открывает новые рейсы из Москвы в Казахстан - РИА Новости, 21.03.2022
Авиакомпания "Россия" открывает новые рейсы из Москвы в Казахстан
С 30 марта появятся рейсы между Москвой и Костанаем (Казахстан), их будет выполнять "Россия" на отечественных самолетах SSJ100, сообщает "Аэрофлот", которому... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:59
2022-03-21T19:59
туризм
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкции в отношении россии
sukhoi superjet
новости - туризм
туристы
авиакомпании
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С 30 марта появятся рейсы между Москвой и Костанаем (Казахстан), их будет выполнять "Россия" на отечественных самолетах SSJ100, сообщает "Аэрофлот", которому принадлежит авиакомпания."Открыта продажа билетов на регулярные рейсы в Костанай. Они будут выполняться авиакомпанией "Россия" на самолетах SSJ100 с 30 марта три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.Стоимость в системе бронирования перевозчика — от 20 тысяч рублей в одну сторону.
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туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии, sukhoi superjet, новости - туризм, туристы, авиакомпании, авиабилеты, казахстан, костанайская область, куда можно лететь
19:59 21.03.2022
 
Авиакомпания "Россия" открывает новые рейсы из Москвы в Казахстан

Авиакомпания "Россия" с 30 марта начнет летать между Москвой и Костанаем на SSJ100

© Фото : официальный аккаунт авикомпании "Россия" в FacebookСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : официальный аккаунт авикомпании "Россия" в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С 30 марта появятся рейсы между Москвой и Костанаем (Казахстан), их будет выполнять "Россия" на отечественных самолетах SSJ100, сообщает "Аэрофлот", которому принадлежит авиакомпания.
"Открыта продажа билетов на регулярные рейсы в Костанай. Они будут выполняться авиакомпанией "Россия" на самолетах SSJ100 с 30 марта три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.
Стоимость в системе бронирования перевозчика — от 20 тысяч рублей в одну сторону.
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 18:18Туризм
Минтранс назвал страны, в которые можно улететь прямым рейсом из России
 
ТуризмТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Санкции в отношении РоссииSukhoi SuperjetНовости - ТуризмтуристыавиакомпанииавиабилетыКазахстанКостанайская областькуда можно лететь
 
 
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