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Авиакомпания "Россия" открывает новые рейсы из Москвы в Казахстан

Авиакомпания "Россия" открывает новые рейсы из Москвы в Казахстан - РИА Новости, 21.03.2022

Авиакомпания "Россия" открывает новые рейсы из Москвы в Казахстан

С 30 марта появятся рейсы между Москвой и Костанаем (Казахстан), их будет выполнять "Россия" на отечественных самолетах SSJ100, сообщает "Аэрофлот", которому... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T19:59

2022-03-21T19:59

2022-03-21T19:59

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С 30 марта появятся рейсы между Москвой и Костанаем (Казахстан), их будет выполнять "Россия" на отечественных самолетах SSJ100, сообщает "Аэрофлот", которому принадлежит авиакомпания."Открыта продажа билетов на регулярные рейсы в Костанай. Они будут выполняться авиакомпанией "Россия" на самолетах SSJ100 с 30 марта три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.Стоимость в системе бронирования перевозчика — от 20 тысяч рублей в одну сторону.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии, sukhoi superjet, новости - туризм, туристы, авиакомпании, авиабилеты, казахстан, костанайская область, куда можно лететь