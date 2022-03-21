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Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений из Чечни - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/kadyrov-1779303376.html
Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений из Чечни
Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений из Чечни - РИА Новости, 21.03.2022
Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений из Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео отправку на Украину новых подразделений чеченских силовиков – "вот тогда националистическим и бандеровским псам мало РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:31
2022-03-21T16:31
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
луганская народная республика
россия
в мире
украина
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео отправку на Украину новых подразделений чеченских силовиков – "вот тогда националистическим и бандеровским псам мало не покажется"."Это лишь малая часть из числа желающих послужить своему государству. Тысячи добровольцев и сотрудников силовых структур из Чеченской Республики рвутся в бой, но мы отобрали из них самых лучших и мотивированных воинов. У нас нет ни капельки сомнения, что они справятся со своими боевыми задачами", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, бойцы в ближайшее время прибудут в места дислокации на Украине."И вот тогда националистическим и бандеровским псам мало не покажется. Они точно поймут, что "Ахмат" - это сила!" - добавил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779281262.html
https://ria.ru/20220319/medbrigady-1779080627.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия, в мире, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
16:31 21.03.2022
 
Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений из Чечни

Глава Чечни Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений из региона

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео отправку на Украину новых подразделений чеченских силовиков – "вот тогда националистическим и бандеровским псам мало не покажется".
"Это лишь малая часть из числа желающих послужить своему государству. Тысячи добровольцев и сотрудников силовых структур из Чеченской Республики рвутся в бой, но мы отобрали из них самых лучших и мотивированных воинов. У нас нет ни капельки сомнения, что они справятся со своими боевыми задачами", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
15:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров рассказал об эвакуации жителей Мариуполя
По его словам, бойцы в ближайшее время прибудут в места дислокации на Украине.
"И вот тогда националистическим и бандеровским псам мало не покажется. Они точно поймут, что "Ахмат" - это сила!" - добавил глава Чечни.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие РФ во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 23:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров сообщил о создании в Чечне медбригад для помощи бойцам на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ миреУкраинаРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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