https://ria.ru/20220321/kadyrov-1779303376.html

Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений из Чечни

Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений из Чечни - РИА Новости, 21.03.2022

Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео отправку на Украину новых подразделений чеченских силовиков – "вот тогда националистическим и бандеровским псам мало РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:31

2022-03-21T16:31

2022-03-21T16:31

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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ГРОЗНЫЙ, 21 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео отправку на Украину новых подразделений чеченских силовиков – "вот тогда националистическим и бандеровским псам мало не покажется"."Это лишь малая часть из числа желающих послужить своему государству. Тысячи добровольцев и сотрудников силовых структур из Чеченской Республики рвутся в бой, но мы отобрали из них самых лучших и мотивированных воинов. У нас нет ни капельки сомнения, что они справятся со своими боевыми задачами", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, бойцы в ближайшее время прибудут в места дислокации на Украине."И вот тогда националистическим и бандеровским псам мало не покажется. Они точно поймут, что "Ахмат" - это сила!" - добавил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779281262.html

https://ria.ru/20220319/medbrigady-1779080627.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия, в мире, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)