https://ria.ru/20220321/kadyrov-1779303376.html
Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений из Чечни
Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений из Чечни - РИА Новости, 21.03.2022
Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений из Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео отправку на Украину новых подразделений чеченских силовиков – "вот тогда националистическим и бандеровским псам мало РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:31
2022-03-21T16:31
2022-03-21T16:31
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
луганская народная республика
россия
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/06/1562760658_0:120:1975:1231_1920x0_80_0_0_f6e08fb35ebecbaa734ae70b2bb07136.jpg
ГРОЗНЫЙ, 21 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео отправку на Украину новых подразделений чеченских силовиков – "вот тогда националистическим и бандеровским псам мало не покажется"."Это лишь малая часть из числа желающих послужить своему государству. Тысячи добровольцев и сотрудников силовых структур из Чеченской Республики рвутся в бой, но мы отобрали из них самых лучших и мотивированных воинов. У нас нет ни капельки сомнения, что они справятся со своими боевыми задачами", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, бойцы в ближайшее время прибудут в места дислокации на Украине."И вот тогда националистическим и бандеровским псам мало не покажется. Они точно поймут, что "Ахмат" - это сила!" - добавил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779281262.html
https://ria.ru/20220319/medbrigady-1779080627.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/06/1562760658_88:0:1887:1349_1920x0_80_0_0_837e7ece1c2d4dda4a977f7aae01862e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия, в мире, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений из Чечни
Глава Чечни Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений из региона