https://ria.ru/20220321/instagram-1779335606.html

Реклама в Instagram* повлечет уголовную ответственность, заявил адвокат

Реклама в Instagram* повлечет уголовную ответственность, заявил адвокат - РИА Новости, 22.03.2022

Реклама в Instagram* повлечет уголовную ответственность, заявил адвокат

Покупка рекламы и иное вливание средств в платформу Facebook* (принадлежит Meta**) может повлечь для гражданина России уголовную ответственность за... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-21T19:15

2022-03-21T19:15

2022-03-22T00:06

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Покупка рекламы и иное вливание средств в платформу Facebook* (принадлежит Meta**) может повлечь для гражданина России уголовную ответственность за финансирование экстремистской организации, сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков.Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp."Приобретение рекламы или иной вид передачи денег признанной в РФ экстремистской организации с точки зрения нашего законодательства означает финансирование экстремистской деятельности. Это статья уголовного кодекса, предусматривающая реальное лишение свободы", - сказал Пашков.В то же время, по его словам, вести странички в Facebook* "можно, но крайне аккуратно"."Дело в том, что если в ваших действиях на платформе будет усматриваться какое-либо правонарушение или преступление, то участие в экстремистской организации может стать неприятным бонусом к изначальному обвинению. Как говорится, береженого Бог бережет, а небережёного конвой стережёт", - подчеркнул собеседник агентства.* Соцсеть, признанная в России экстремистской** Запрещенная в России организация

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

москва, россия, whatsapp inc., facebook, ситуация в днр и лнр, instagram, общество