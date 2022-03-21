https://ria.ru/20220321/instagram-1779335606.html
Реклама в Instagram* повлечет уголовную ответственность, заявил адвокат
Реклама в Instagram* повлечет уголовную ответственность, заявил адвокат - РИА Новости, 22.03.2022
Реклама в Instagram* повлечет уголовную ответственность, заявил адвокат
Покупка рекламы и иное вливание средств в платформу Facebook* (принадлежит Meta**) может повлечь для гражданина России уголовную ответственность за... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-21T19:15
2022-03-21T19:15
2022-03-22T00:06
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общество
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Покупка рекламы и иное вливание средств в платформу Facebook* (принадлежит Meta**) может повлечь для гражданина России уголовную ответственность за финансирование экстремистской организации, сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков.Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp."Приобретение рекламы или иной вид передачи денег признанной в РФ экстремистской организации с точки зрения нашего законодательства означает финансирование экстремистской деятельности. Это статья уголовного кодекса, предусматривающая реальное лишение свободы", - сказал Пашков.В то же время, по его словам, вести странички в Facebook* "можно, но крайне аккуратно"."Дело в том, что если в ваших действиях на платформе будет усматриваться какое-либо правонарушение или преступление, то участие в экстремистской организации может стать неприятным бонусом к изначальному обвинению. Как говорится, береженого Бог бережет, а небережёного конвой стережёт", - подчеркнул собеседник агентства.* Соцсеть, признанная в России экстремистской** Запрещенная в России организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, whatsapp inc., facebook, ситуация в днр и лнр, instagram, общество
19:15 21.03.2022 (обновлено: 00:06 22.03.2022)
Реклама в Instagram* повлечет уголовную ответственность, заявил адвокат
Адвокат: покупка рекламы в Instagram* и Facebook* повлечет уголовную ответственность
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Покупка рекламы и иное вливание средств в платформу Facebook* (принадлежит Meta**) может повлечь для гражданина России уголовную ответственность за финансирование экстремистской организации, сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков.
Тверской суд Москвы
в понедельник запретил в России Facebook
* и Instagram* за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp
.
"Приобретение рекламы или иной вид передачи денег признанной в РФ экстремистской организации с точки зрения нашего законодательства означает финансирование экстремистской деятельности. Это статья уголовного кодекса, предусматривающая реальное лишение свободы", - сказал Пашков.
В то же время, по его словам, вести странички в Facebook* "можно, но крайне аккуратно".
"Дело в том, что если в ваших действиях на платформе будет усматриваться какое-либо правонарушение или преступление, то участие в экстремистской организации может стать неприятным бонусом к изначальному обвинению. Как говорится, береженого Бог бережет, а небережёного конвой стережёт", - подчеркнул собеседник агентства.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской
** Запрещенная в России организация