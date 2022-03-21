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Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм - РИА Новости, 21.03.2022
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Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм
Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм - РИА Новости, 21.03.2022
Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм
Тверской суд Москвы запретил в России работу соцсетей Facebook и Instagram за экстремизм, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:49
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facebook
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы запретил в России работу соцсетей Facebook и Instagram за экстремизм, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Подчеркивается, что решение необходимо исполнять немедленно.Иск о признании компании Meta, владеющей сервисами, экстремистской, подала Генпрокуратура. В надзорном ведомстве пояснили, что намерены оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тысячи требований удалить фейки о спецоперации российских войск на Украине и призывы к несанкционированным митингам.По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом, а компания нарушила собственные правила, разрешив публиковать призывы к убийствам российских военных.Подчеркивается, что решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp, которым также владеет Meta.Кроме того, не предусмотрено наказания за пользование сервисами компании.Как заявила на заседании представитель Meta, российские пользователи рассчитывают на Facebook и Instagram как на платформы для общения.Она подчеркнула, что информация, вызвавшая претензии властей, составляет ничтожную часть от общего потока, и компания уже заплатила штрафы за нарушения.В Meta добавили, что блокировка приведет к потере доступа к огромному количеству "непротиворечивой информации".После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг, новые правила будут работать только на Украине. При этом он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
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instagram, facebook, россия
16:49 21.03.2022 (обновлено: 17:11 21.03.2022)
 
Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм

Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы запретил в России работу соцсетей Facebook и Instagram за экстремизм, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Подчеркивается, что решение необходимо исполнять немедленно.
Иск о признании компании Meta, владеющей сервисами, экстремистской, подала Генпрокуратура. В надзорном ведомстве пояснили, что намерены оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тысячи требований удалить фейки о спецоперации российских войск на Украине и призывы к несанкционированным митингам.
По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом, а компания нарушила собственные правила, разрешив публиковать призывы к убийствам российских военных.
Приложение Instagram на экране смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
12:39
Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram
Подчеркивается, что решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp, которым также владеет Meta.
Кроме того, не предусмотрено наказания за пользование сервисами компании.
Как заявила на заседании представитель Meta, российские пользователи рассчитывают на Facebook и Instagram как на платформы для общения.
Она подчеркнула, что информация, вызвавшая претензии властей, составляет ничтожную часть от общего потока, и компания уже заплатила штрафы за нарушения.
В Meta добавили, что блокировка приведет к потере доступа к огромному количеству "непротиворечивой информации".
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
16:23
Instagram не удалил более 4,5 тысячи фейков о спецоперации
После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг, новые правила будут работать только на Украине. При этом он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".
Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
04:00Сказано в эфире
Одно условие. Эксперт рассказал, что вернет Facebook и Instagram в Россию
 
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