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Более 110 тысяч пенсионеров Подмосковья коснется индексация соцпенсий - РИА Новости, 21.03.2022
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https://ria.ru/20220321/indeksatsiya-1779319461.html
Более 110 тысяч пенсионеров Подмосковья коснется индексация соцпенсий
Более 110 тысяч пенсионеров Подмосковья коснется индексация соцпенсий - РИА Новости, 21.03.2022
Более 110 тысяч пенсионеров Подмосковья коснется индексация соцпенсий
В Московской области более 110 тысяч пенсионеров затронет индексация социальных пенсий на 8,6%, говорится на сайте Мособлдумы. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:48
2022-03-21T17:48
новости подмосковья
россия
общество
московская область (подмосковье)
московская областная дума
мособлдума
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Московской области более 110 тысяч пенсионеров затронет индексация социальных пенсий на 8,6%, говорится на сайте Мособлдумы."С 1 апреля в России социальные пенсии будут проиндексированы на 8,6%. Это решение коснется 110,6 тысячи жителей Московской области", - сказано в публикации.Также в регионе установлена доплата к пенсии до 17 тысяч рублей одиноко проживающим неработающим пенсионерам, добавили в сообщении.Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6%, это повышение коснется 4 миллионов человек, соответствующее постановление правительства было опубликовано. В Минтруде напомнили, что индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
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россия, общество, московская область (подмосковье), московская областная дума, мособлдума
17:48 21.03.2022
 

Более 110 тысяч пенсионеров Подмосковья коснется индексация соцпенсий

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Московской области более 110 тысяч пенсионеров затронет индексация социальных пенсий на 8,6%, говорится на сайте Мособлдумы.
"С 1 апреля в России социальные пенсии будут проиндексированы на 8,6%. Это решение коснется 110,6 тысячи жителей Московской области", - сказано в публикации.
Также в регионе установлена доплата к пенсии до 17 тысяч рублей одиноко проживающим неработающим пенсионерам, добавили в сообщении.
Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6%, это повышение коснется 4 миллионов человек, соответствующее постановление правительства было опубликовано. В Минтруде напомнили, что индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
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1 марта, 19:40Новости Подмосковья
Около 15 тысяч пенсионеров МО получили доплату к пенсии
 
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