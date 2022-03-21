https://ria.ru/20220321/indeksatsiya-1779319461.html

Более 110 тысяч пенсионеров Подмосковья коснется индексация соцпенсий

Более 110 тысяч пенсионеров Подмосковья коснется индексация соцпенсий - РИА Новости, 21.03.2022

Более 110 тысяч пенсионеров Подмосковья коснется индексация соцпенсий

В Московской области более 110 тысяч пенсионеров затронет индексация социальных пенсий на 8,6%, говорится на сайте Мособлдумы. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:48

2022-03-21T17:48

2022-03-21T17:48

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Московской области более 110 тысяч пенсионеров затронет индексация социальных пенсий на 8,6%, говорится на сайте Мособлдумы."С 1 апреля в России социальные пенсии будут проиндексированы на 8,6%. Это решение коснется 110,6 тысячи жителей Московской области", - сказано в публикации.Также в регионе установлена доплата к пенсии до 17 тысяч рублей одиноко проживающим неработающим пенсионерам, добавили в сообщении.Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6%, это повышение коснется 4 миллионов человек, соответствующее постановление правительства было опубликовано. В Минтруде напомнили, что индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

https://ria.ru/20220301/doplata-1775917937.html

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Алёна Пава

россия, общество, московская область (подмосковье), московская областная дума, мособлдума