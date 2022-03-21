https://ria.ru/20220321/impichment-1779282628.html
Володин призвал конгресс США объявить импичмент Байдену
Володин призвал конгресс США объявить импичмент Байдену - РИА Новости, 21.03.2022
Володин призвал конгресс США объявить импичмент Байдену
Вооружение, которое США вопреки американскому законодательству поставляет Украине, попадает к неонацистам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:09
2022-03-21T15:09
2022-03-21T16:21
в мире
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конгресс сша
госдума рф
вячеслав володин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вооружение, которое США вопреки американскому законодательству поставляет Украине, попадает к неонацистам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Вооружение, направляемое Киеву сегодня, попадает к неонацистским батальонам, включая "Азов". Это основание для импичмента Байдену. Он нарушил закон. Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу президента США Байдена", — написал политик в Telegram.По его мнению, если США является правовым государством, других решений быть не может. Володин напомнил, что в 2017 году конгресс принял закон об ассигнованиях Пентагону, который запрещает финансирование деятельности батальона "Азов" (состоит из радикальных националистов, наемников, которые проводят карательные операции против русскоязычного населения, признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). В то же время, по словам политика, в марте этого года Байден одобрил пакет военной помощи Киеву суммарно на 800 миллионов долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны , Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта.
https://ria.ru/20220307/ssha-1776704268.html
https://ria.ru/20220317/soprotivlenie-1778694624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, украина, конгресс сша, госдума рф, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр, джо байден
15:09 21.03.2022 (обновлено: 16:21 21.03.2022)
Володин призвал конгресс США объявить импичмент Байдену
Спикер Госдумы Володин призвал конгресс США объявить импичмент Байдену