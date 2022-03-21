https://ria.ru/20220321/gumpomosch-1779351482.html

Россия доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза

Россия доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 21.03.2022

Россия доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза

Россия, начиная с 2 марта, доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T21:39

2022-03-21T21:39

2022-03-21T21:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

николаевская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия, начиная с 2 марта, доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российской стороной в освобожденные районы ежедневно доставляется гуманитарная помощь. Всего, начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину доставлено уже 4165 тонн гуманитарных грузов, проведены 513 гуманитарных акций", - сказал генерал.Он уточнил, что за истекшие сутки проведена 21 гуманитарная акция – в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Мирному населению были переданы 366 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов.В понедельник, добавил начальник НЦУО, в республиках Донбасса, а также в освобожденных населенных пунктах Украины проводятся 32 гуманитарные акции, в рамках которых населению будут переданы 200 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779148969.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев