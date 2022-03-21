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Россия доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/gumpomosch-1779351482.html
Россия доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза
Россия доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 21.03.2022
Россия доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза
Россия, начиная с 2 марта, доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T21:39
2022-03-21T21:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия, начиная с 2 марта, доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российской стороной в освобожденные районы ежедневно доставляется гуманитарная помощь. Всего, начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину доставлено уже 4165 тонн гуманитарных грузов, проведены 513 гуманитарных акций", - сказал генерал.Он уточнил, что за истекшие сутки проведена 21 гуманитарная акция – в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Мирному населению были переданы 366 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов.В понедельник, добавил начальник НЦУО, в республиках Донбасса, а также в освобожденных населенных пунктах Украины проводятся 32 гуманитарные акции, в рамках которых населению будут переданы 200 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.
https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779148969.html
россия
луганская народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
21:39 21.03.2022 (обновлено: 21:40 21.03.2022)
 
Россия доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза

Минобороны: Россия со 2 марта доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя получает у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России.
Жители Мариуполя получает у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России. - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия, начиная с 2 марта, доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Российской стороной в освобожденные районы ежедневно доставляется гуманитарная помощь. Всего, начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину доставлено уже 4165 тонн гуманитарных грузов, проведены 513 гуманитарных акций", - сказал генерал.
Он уточнил, что за истекшие сутки проведена 21 гуманитарная акция – в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Мирному населению были переданы 366 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов.
В понедельник, добавил начальник НЦУО, в республиках Донбасса, а также в освобожденных населенных пунктах Украины проводятся 32 гуманитарные акции, в рамках которых населению будут переданы 200 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.
Военнослужащие и сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарную помощь для жителей Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаНиколаевская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил Мизинцев
 
 
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