https://ria.ru/20220321/gumpomosch-1779351482.html
Россия доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза
Россия доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 21.03.2022
Россия доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза
Россия, начиная с 2 марта, доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T21:39
2022-03-21T21:39
2022-03-21T21:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779219224_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9d108cbb0f1ddaa7d3688a7db381d2a3.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия, начиная с 2 марта, доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российской стороной в освобожденные районы ежедневно доставляется гуманитарная помощь. Всего, начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину доставлено уже 4165 тонн гуманитарных грузов, проведены 513 гуманитарных акций", - сказал генерал.Он уточнил, что за истекшие сутки проведена 21 гуманитарная акция – в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Мирному населению были переданы 366 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов.В понедельник, добавил начальник НЦУО, в республиках Донбасса, а также в освобожденных населенных пунктах Украины проводятся 32 гуманитарные акции, в рамках которых населению будут переданы 200 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.
https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779148969.html
россия
луганская народная республика
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779219224_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_d9f7bccd54ae1b71cc2154de56eab415.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
21:39 21.03.2022 (обновлено: 21:40 21.03.2022)
Россия доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза
Минобороны: Россия со 2 марта доставила на Украину более 4100 тонн гуманитарного груза