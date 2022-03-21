Жители Грузии поддержали решение властей не вводить санкции против России
Imedi: большинство жителей Грузии одобрили решение не вводить санкции против России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаг Грузии во время праздника "Тбилисоба" в Москве
Флаг Грузии во время праздника "Тбилисоба" в Москве
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Большинство жителей Грузии положительно отнеслись к решению своего правительства не вводить санкции против России. Об этом со ссылкой на опрос Международного центра изучения общественного мнения и бизнес-исследований GORBI сообщил грузинский телеканал Imedi.
Гражданам страны с 10 по 16 марта предложили ответить, считают они правильным или неправильным решение правительства под руководством партии "Грузинская мечта" не присоединяться к экономическим ограничениям против Москвы.
"64,5% ответили, что решение правильное; 30,4% ответили "неправильно", а 5,2% заявили, что не знают, или воздержались от ответа", — свидетельствуют результаты опроса, в котором поучаствовали 1008 респондентов.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России. По его словам, это не отвечает национальным интересам Тбилиси.
Он отметил, что с 2013 по 2021 год из Грузии в Россию была экспортирована агропродукция на сумму два миллиарда долларов, экспорт другой продукции составляет три миллиарда. За счет туризма за последние пять лет страна получила три миллиарда долларов дохода, более пяти миллионов россиян посетили Грузию. Также премьер напомнил, что около миллиона грузин проживают в России, ежегодные денежные переводы составляют 500 миллионов долларов.