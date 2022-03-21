https://ria.ru/20220321/gruziya-1779277941.html

Жители Грузии поддержали решение властей не вводить санкции против России

Жители Грузии поддержали решение властей не вводить санкции против России - РИА Новости, 21.03.2022

Жители Грузии поддержали решение властей не вводить санкции против России

Большинство жителей Грузии положительно отнеслись к решению своего правительства не вводить санкции против России. Об этом со ссылкой на опрос Международного... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:51

2022-03-21T14:51

2022-03-21T14:51

ираклий гарибашвили

грузия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151042/64/1510426444_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_e6a3f83960fbef30e183305fba8a5523.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Большинство жителей Грузии положительно отнеслись к решению своего правительства не вводить санкции против России. Об этом со ссылкой на опрос Международного центра изучения общественного мнения и бизнес-исследований GORBI сообщил грузинский телеканал Imedi.Гражданам страны с 10 по 16 марта предложили ответить, считают они правильным или неправильным решение правительства под руководством партии "Грузинская мечта" не присоединяться к экономическим ограничениям против Москвы."64,5% ответили, что решение правильное; 30,4% ответили "неправильно", а 5,2% заявили, что не знают, или воздержались от ответа", — свидетельствуют результаты опроса, в котором поучаствовали 1008 респондентов.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России. По его словам, это не отвечает национальным интересам Тбилиси.Он отметил, что с 2013 по 2021 год из Грузии в Россию была экспортирована агропродукция на сумму два миллиарда долларов, экспорт другой продукции составляет три миллиарда. За счет туризма за последние пять лет страна получила три миллиарда долларов дохода, более пяти миллионов россиян посетили Грузию. Также премьер напомнил, что около миллиона грузин проживают в России, ежегодные денежные переводы составляют 500 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220310/gruziya-1777485486.html

https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779237685.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

ираклий гарибашвили, грузия, россия