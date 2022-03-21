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Минобороны показало кадры, как украинские "Грады" ведут огонь из Киева - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/grady-1779330793.html
Минобороны показало кадры, как украинские "Грады" ведут огонь из Киева
Минобороны показало кадры, как украинские "Грады" ведут огонь из Киева - РИА Новости, 21.03.2022
Минобороны показало кадры, как украинские "Грады" ведут огонь из Киева
Минобороны РФ показало видео обстрелов, которые вели украинские "Грады" из городской черты Киева, а также кадры последующего уничтожения этих реактивных систем. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:44
2022-03-21T19:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео обстрелов, которые вели украинские "Грады" из городской черты Киева, а также кадры последующего уничтожения этих реактивных систем.На видео демонстрируются съемки с беспилотных летательных аппаратов, выполненные в разное время. В частности, показано как ведет стрельбу украинский "Град", установленный рядом с жилыми домами. Его ракеты пролетают над одним из строений.На других кадрах показана боевая машина системы "Град" у городской дороги. Затем она начинает вести стрельбу ракетами, которые пролетают над дорогой, по которой проезжают гражданские автомобили.После РСЗО "Град" съезжает со своей позиции и едет по киевским улицам, его движение отслеживает беспилотник. Показано как установка "Град" прячется под пристройку к торговому центру. Ранее в сети жителями Киева публиковались фото, показывающие, что под этой пристройкой укрывались как минимум четыре боевых машины РСЗО "Град".На следующих кадрах видео МО РФ демонстрируется удар ракетой, которая попадает точно в центр строения, где скрывались украинские "Грады". Пристройка полностью уничтожается вместе с боевыми машинами украинской стороны.
https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779320656.html
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Кадры стрельбы украинских "Градов" и их уничтожение на окраине Киева
МО РФ ПОКАЗАЛО ВИДЕО СТРЕЛЬБЫ УКРАИНСКИХ "ГРАДОВ" ИЗ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ КИЕВА И ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
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в мире, киев, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
18:44 21.03.2022 (обновлено: 19:13 21.03.2022)
 
Минобороны показало кадры, как украинские "Грады" ведут огонь из Киева

Минобороны показало кадры, как украинские РСЗО "Град" ведут огонь из городской черты Киева

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео обстрелов, которые вели украинские "Грады" из городской черты Киева, а также кадры последующего уничтожения этих реактивных систем.
На видео демонстрируются съемки с беспилотных летательных аппаратов, выполненные в разное время. В частности, показано как ведет стрельбу украинский "Град", установленный рядом с жилыми домами. Его ракеты пролетают над одним из строений.
На других кадрах показана боевая машина системы "Град" у городской дороги. Затем она начинает вести стрельбу ракетами, которые пролетают над дорогой, по которой проезжают гражданские автомобили.
После РСЗО "Град" съезжает со своей позиции и едет по киевским улицам, его движение отслеживает беспилотник. Показано как установка "Град" прячется под пристройку к торговому центру. Ранее в сети жителями Киева публиковались фото, показывающие, что под этой пристройкой укрывались как минимум четыре боевых машины РСЗО "Град".
На следующих кадрах видео МО РФ демонстрируется удар ракетой, которая попадает точно в центр строения, где скрывались украинские "Грады". Пристройка полностью уничтожается вместе с боевыми машинами украинской стороны.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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