https://ria.ru/20220321/grady-1779330793.html

Минобороны показало кадры, как украинские "Грады" ведут огонь из Киева

Минобороны показало кадры, как украинские "Грады" ведут огонь из Киева - РИА Новости, 21.03.2022

Минобороны показало кадры, как украинские "Грады" ведут огонь из Киева

Минобороны РФ показало видео обстрелов, которые вели украинские "Грады" из городской черты Киева, а также кадры последующего уничтожения этих реактивных систем. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:44

2022-03-21T18:44

2022-03-21T19:13

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео обстрелов, которые вели украинские "Грады" из городской черты Киева, а также кадры последующего уничтожения этих реактивных систем.На видео демонстрируются съемки с беспилотных летательных аппаратов, выполненные в разное время. В частности, показано как ведет стрельбу украинский "Град", установленный рядом с жилыми домами. Его ракеты пролетают над одним из строений.На других кадрах показана боевая машина системы "Град" у городской дороги. Затем она начинает вести стрельбу ракетами, которые пролетают над дорогой, по которой проезжают гражданские автомобили.После РСЗО "Град" съезжает со своей позиции и едет по киевским улицам, его движение отслеживает беспилотник. Показано как установка "Град" прячется под пристройку к торговому центру. Ранее в сети жителями Киева публиковались фото, показывающие, что под этой пристройкой укрывались как минимум четыре боевых машины РСЗО "Град".На следующих кадрах видео МО РФ демонстрируется удар ракетой, которая попадает точно в центр строения, где скрывались украинские "Грады". Пристройка полностью уничтожается вместе с боевыми машинами украинской стороны.

https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779320656.html

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Кадры стрельбы украинских "Градов" и их уничтожение на окраине Киева МО РФ ПОКАЗАЛО ВИДЕО СТРЕЛЬБЫ УКРАИНСКИХ "ГРАДОВ" ИЗ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ КИЕВА И ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УНИЧТОЖЕНИЕ 2022-03-21T18:44 true PT1M53S

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Петр Попадюк

в мире, киев, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф