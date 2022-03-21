https://ria.ru/20220321/grady-1779330793.html
Минобороны показало кадры, как украинские "Грады" ведут огонь из Киева
Минобороны показало кадры, как украинские "Грады" ведут огонь из Киева - РИА Новости, 21.03.2022
Минобороны показало кадры, как украинские "Грады" ведут огонь из Киева
Минобороны РФ показало видео обстрелов, которые вели украинские "Грады" из городской черты Киева, а также кадры последующего уничтожения этих реактивных систем. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:44
2022-03-21T18:44
2022-03-21T19:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779334918_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31e038adb57610d2cae4ee8ae86a158f.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео обстрелов, которые вели украинские "Грады" из городской черты Киева, а также кадры последующего уничтожения этих реактивных систем.На видео демонстрируются съемки с беспилотных летательных аппаратов, выполненные в разное время. В частности, показано как ведет стрельбу украинский "Град", установленный рядом с жилыми домами. Его ракеты пролетают над одним из строений.На других кадрах показана боевая машина системы "Град" у городской дороги. Затем она начинает вести стрельбу ракетами, которые пролетают над дорогой, по которой проезжают гражданские автомобили.После РСЗО "Град" съезжает со своей позиции и едет по киевским улицам, его движение отслеживает беспилотник. Показано как установка "Град" прячется под пристройку к торговому центру. Ранее в сети жителями Киева публиковались фото, показывающие, что под этой пристройкой укрывались как минимум четыре боевых машины РСЗО "Град".На следующих кадрах видео МО РФ демонстрируется удар ракетой, которая попадает точно в центр строения, где скрывались украинские "Грады". Пристройка полностью уничтожается вместе с боевыми машинами украинской стороны.
https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779320656.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779334918_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e4ef03ec548c294c0d694bd4b0a90bba.jpg
Кадры стрельбы украинских "Градов" и их уничтожение на окраине Киева
МО РФ ПОКАЗАЛО ВИДЕО СТРЕЛЬБЫ УКРАИНСКИХ "ГРАДОВ" ИЗ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ КИЕВА И ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
2022-03-21T18:44
true
PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
18:44 21.03.2022 (обновлено: 19:13 21.03.2022)
Минобороны показало кадры, как украинские "Грады" ведут огонь из Киева
Минобороны показало кадры, как украинские РСЗО "Град" ведут огонь из городской черты Киева