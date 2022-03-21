09:07 21.03.2022 (обновлено: 09:27 21.03.2022)
ВСУ выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку
В ДНР заявили, что украинские военные выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в селе Николаевка
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в селе Николаевка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.
Обстрел был зафиксирован в 8.47 и производился со стороны населенного пункта Новомихайловка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.