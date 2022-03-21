https://ria.ru/20220321/grad-1779205131.html

ВСУ выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку

ВСУ выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 21.03.2022

ВСУ выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска в понедельник утром выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:07

2022-03-21T09:07

2022-03-21T09:27

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили 15 ракет из БМ-21 "Град" по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.Обстрел был зафиксирован в 8.47 и производился со стороны населенного пункта Новомихайловка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/rogozin-1779204774.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр