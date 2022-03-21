https://ria.ru/20220321/gosuslugi-1779308593.html
Пользователи "Госуслуг" ежемесячно совершают до 156 миллионов авторизаций
Пользователи "Госуслуг" ежемесячно совершают до 156 миллионов авторизаций - РИА Новости, 21.03.2022
Пользователи "Госуслуг" ежемесячно совершают до 156 миллионов авторизаций
Пользователи на портале "Госуслуг" каждый месяц совершают до 156 миллионов авторизаций, сообщило Минцифры. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:56
2022-03-21T16:56
2022-03-21T16:56
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
россия
общество
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пользователи на портале "Госуслуг" каждый месяц совершают до 156 миллионов авторизаций, сообщило Минцифры."Пользователи "Госуслуг" ежемесячно совершают до 156 миллионов авторизаций на портале", - говорится в сообщении.Единый портал госуслуг - это федеральная государственная информационная система, обеспечивающая гражданам, предпринимателям и юрлицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах. Некоторые электронные госуслуги можно получить, не посещая ведомство (оплатить штрафы ГИБДД, налоговую или судебную задолженность). Другие - частично дистанционные: например, чтобы зарегистрировать автомобиль, нужно подать заявку с портала, а за результатом прийти лично в ведомство.
https://ria.ru/20220319/podderzhka-1778985225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, россия, общество
Пользователи "Госуслуг" ежемесячно совершают до 156 миллионов авторизаций
Минцифры: пользователи ежемесячно совершают до 156 миллионов авторизаций на "Госуслугах"
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пользователи на портале "Госуслуг" каждый месяц совершают до 156 миллионов авторизаций, сообщило Минцифры.
"Пользователи "Госуслуг" ежемесячно совершают до 156 миллионов авторизаций на портале", - говорится в сообщении.
Единый портал госуслуг - это федеральная государственная информационная система, обеспечивающая гражданам, предпринимателям и юрлицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах. Некоторые электронные госуслуги можно получить, не посещая ведомство (оплатить штрафы ГИБДД, налоговую или судебную задолженность). Другие - частично дистанционные: например, чтобы зарегистрировать автомобиль, нужно подать заявку с портала, а за результатом прийти лично в ведомство.