https://ria.ru/20220321/gosuslugi-1779308593.html

Пользователи "Госуслуг" ежемесячно совершают до 156 миллионов авторизаций

Пользователи "Госуслуг" ежемесячно совершают до 156 миллионов авторизаций - РИА Новости, 21.03.2022

Пользователи "Госуслуг" ежемесячно совершают до 156 миллионов авторизаций

Пользователи на портале "Госуслуг" каждый месяц совершают до 156 миллионов авторизаций, сообщило Минцифры. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:56

2022-03-21T16:56

2022-03-21T16:56

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

россия

общество

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пользователи на портале "Госуслуг" каждый месяц совершают до 156 миллионов авторизаций, сообщило Минцифры."Пользователи "Госуслуг" ежемесячно совершают до 156 миллионов авторизаций на портале", - говорится в сообщении.Единый портал госуслуг - это федеральная государственная информационная система, обеспечивающая гражданам, предпринимателям и юрлицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах. Некоторые электронные госуслуги можно получить, не посещая ведомство (оплатить штрафы ГИБДД, налоговую или судебную задолженность). Другие - частично дистанционные: например, чтобы зарегистрировать автомобиль, нужно подать заявку с портала, а за результатом прийти лично в ведомство.

https://ria.ru/20220319/podderzhka-1778985225.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, россия, общество