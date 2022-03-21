https://ria.ru/20220321/gazprom-1779313204.html
СМИ: Британия готовится временно взять управление "дочкой" "Газпрома"
СМИ: Британия готовится временно взять управление "дочкой" "Газпрома" - РИА Новости, 21.03.2022
СМИ: Британия готовится временно взять управление "дочкой" "Газпрома"
Британское правительство готовится временно взять на себя управление "дочкой" "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:14
2022-03-21T17:14
2022-03-21T18:15
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ЛОНДОН, 21 мар — РИА Новости. Британское правительство готовится временно взять на себя управление "дочкой" "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.Отмечается, что отдел розничных поставок "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail, у которого более 30 тысяч бизнес-клиентов, может подпасть под "специальный режим управления" Лондона.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20220321/gazprom-1779267133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, экономика, россия, европа, газпром, в мире, природный газ
17:14 21.03.2022 (обновлено: 18:15 21.03.2022)
СМИ: Британия готовится временно взять управление "дочкой" "Газпрома"
Bloomberg: правительство Британии готовится временно взять управление "дочкой" "Газпрома"