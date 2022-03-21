https://ria.ru/20220321/gazprom-1779313204.html

СМИ: Британия готовится временно взять управление "дочкой" "Газпрома"

СМИ: Британия готовится временно взять управление "дочкой" "Газпрома" - РИА Новости, 21.03.2022

СМИ: Британия готовится временно взять управление "дочкой" "Газпрома"

Британское правительство готовится временно взять на себя управление "дочкой" "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:14

2022-03-21T17:14

2022-03-21T18:15

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ЛОНДОН, 21 мар — РИА Новости. Британское правительство готовится временно взять на себя управление "дочкой" "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.Отмечается, что отдел розничных поставок "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail, у которого более 30 тысяч бизнес-клиентов, может подпасть под "специальный режим управления" Лондона.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220321/gazprom-1779267133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

великобритания, экономика, россия, европа, газпром, в мире, природный газ