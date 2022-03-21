https://ria.ru/20220321/gazprom-1779267133.html

"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита в апреле

"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита в апреле - РИА Новости, 21.03.2022

"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита в апреле

"Газпром" не стал бронировать на апрель мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", дополнительные мощности для транзита через Украину РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:08

2022-03-21T14:08

2022-03-21T14:33

экономика

газпром

европа

польша

украина

северный поток

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на апрель мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", дополнительные мощности для транзита через Украину не предлагались, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.На аукционах в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако "Газпром" не заказал их. Мощности через Украину, которые обычно предлагались в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки, не предлагались.В августе, ноябре прошлого года и в марте текущего года "Газпром" не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и допмощности через Украину на следующие кварталы."Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.

европа

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, газпром, европа, польша, украина, северный поток