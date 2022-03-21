https://ria.ru/20220321/gazprom-1779267133.html
"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита в апреле
"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита в апреле - РИА Новости, 21.03.2022
"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита в апреле
"Газпром" не стал бронировать на апрель мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", дополнительные мощности для транзита через Украину РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:08
2022-03-21T14:08
2022-03-21T14:33
экономика
газпром
европа
польша
украина
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на апрель мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", дополнительные мощности для транзита через Украину не предлагались, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.На аукционах в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако "Газпром" не заказал их. Мощности через Украину, которые обычно предлагались в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки, не предлагались.В августе, ноябре прошлого года и в марте текущего года "Газпром" не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и допмощности через Украину на следующие кварталы."Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
европа
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1daa42690c9b42ee1f658a01294d4a1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, европа, польша, украина, северный поток
14:08 21.03.2022 (обновлено: 14:33 21.03.2022)
"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита в апреле
"Газпром" не забронировал мощности магистрали "Ямал — Европа" для транзита газа в апреле