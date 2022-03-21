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"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита в апреле - РИА Новости, 21.03.2022
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"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита в апреле
"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита в апреле - РИА Новости, 21.03.2022
"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита в апреле
"Газпром" не стал бронировать на апрель мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", дополнительные мощности для транзита через Украину РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:08
2022-03-21T14:33
экономика
газпром
европа
польша
украина
северный поток
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на апрель мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", дополнительные мощности для транзита через Украину не предлагались, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.На аукционах в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако "Газпром" не заказал их. Мощности через Украину, которые обычно предлагались в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки, не предлагались.В августе, ноябре прошлого года и в марте текущего года "Газпром" не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и допмощности через Украину на следующие кварталы."Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
европа
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экономика, газпром, европа, польша, украина, северный поток
14:08 21.03.2022 (обновлено: 14:33 21.03.2022)
 
"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита в апреле

"Газпром" не забронировал мощности магистрали "Ямал — Европа" для транзита газа в апреле

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром"
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на апрель мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", дополнительные мощности для транзита через Украину не предлагались, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.
На аукционах в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако "Газпром" не заказал их. Мощности через Украину, которые обычно предлагались в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки, не предлагались.
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В августе, ноябре прошлого года и в марте текущего года "Газпром" не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и допмощности через Украину на следующие кварталы.
"Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
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