https://ria.ru/20220321/gaz-1779214020.html

Отказ от российских газа и нефти нанес Польше ущерб, заявил Медведев

Отказ от российских газа и нефти нанес Польше ущерб, заявил Медведев - РИА Новости, 21.03.2022

Отказ от российских газа и нефти нанес Польше ущерб, заявил Медведев

Решение отказаться от газа, нефти и угля из РФ нанесло Польше серьезный ущерб, который только усугубится, а разработка программы "дерусификации польской и... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:07

2022-03-21T10:07

2022-03-21T10:23

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россия

польша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Решение отказаться от газа, нефти и угля из РФ нанесло Польше серьезный ущерб, который только усугубится, а разработка программы "дерусификации польской и европейской экономики" бессмысленна и дорого обойдется, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сейчас интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии этих бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма. Решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, противодействие "Северному потоку 2" уже нанесли экономике этой страны серьезный ущерб. Теперь он только усугубится. То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом "дерусификации", - написал Медведев в своем Telegram-канале.По его мнению, ненависть к России будет поддерживаться."Что от этого выиграют граждане? Абсолютно ничего. Зато рано или поздно поймут, что ненависть к России общество отнюдь не скрепляет, благополучию и спокойствию не способствует", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/medvedev-1779111047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, польша, дмитрий медведев