https://ria.ru/20220321/gaz-1779214020.html
Отказ от российских газа и нефти нанес Польше ущерб, заявил Медведев
Отказ от российских газа и нефти нанес Польше ущерб, заявил Медведев - РИА Новости, 21.03.2022
Отказ от российских газа и нефти нанес Польше ущерб, заявил Медведев
Решение отказаться от газа, нефти и угля из РФ нанесло Польше серьезный ущерб, который только усугубится, а разработка программы "дерусификации польской и... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:07
2022-03-21T10:07
2022-03-21T10:23
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россия
польша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Решение отказаться от газа, нефти и угля из РФ нанесло Польше серьезный ущерб, который только усугубится, а разработка программы "дерусификации польской и европейской экономики" бессмысленна и дорого обойдется, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сейчас интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии этих бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма. Решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, противодействие "Северному потоку 2" уже нанесли экономике этой страны серьезный ущерб. Теперь он только усугубится. То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом "дерусификации", - написал Медведев в своем Telegram-канале.По его мнению, ненависть к России будет поддерживаться."Что от этого выиграют граждане? Абсолютно ничего. Зато рано или поздно поймут, что ненависть к России общество отнюдь не скрепляет, благополучию и спокойствию не способствует", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/medvedev-1779111047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, дмитрий медведев
10:07 21.03.2022 (обновлено: 10:23 21.03.2022)
Отказ от российских газа и нефти нанес Польше ущерб, заявил Медведев
Замглавы Совбеза Медведев: отказ от российских газа и нефти нанес Польше серьезный ущерб