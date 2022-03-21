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В Турции оценили зависимость Европы от российского газа - РИА Новости, 21.03.2022
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В Турции оценили зависимость Европы от российского газа
В Турции оценили зависимость Европы от российского газа - РИА Новости, 21.03.2022
В Турции оценили зависимость Европы от российского газа
Сжиженный природный газ не заменит Европе российское сырье. С таким предупреждением выступило турецкое издание Anadolu. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T06:54
2022-03-21T06:54
в мире
россия
европа
природный газ
сжиженный природный газ
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сжиженный природный газ не заменит Европе российское сырье. С таким предупреждением выступило турецкое издание Anadolu.Отмечается, что даже если Европа использует все свои терминалы с максимальной мощностью, то ее инфраструктура примет только 145 миллионов тонн сжиженного природного газа. Таким образом, импорт СПГ при максимальной мощности компенсирует лишь половину сырья из России.Ежегодная потребность европейских стран в природном газе варьируется в пределах 340—350 миллиардов кубометров. В прошлом году страны ЕС импортировали по трубопроводу из России в среднем 380 миллионов кубометров газа в сутки и около 140 миллиардов кубометров газа за год. Если Европа захочет заменить весь российский трубопроводный газ на СПГ, тогда ей придется импортировать из других источников около 275 миллиардов кубометров природного газа. Это более половины мировой торговли СПГ, отмечается в материале.Для того чтобы заполнить место поступающего из России трубопроводного газа за счет возобновляемых источников энергии, в Европе необходимо будет построить ветряные электростанции мощностью 370 гигаватт. В случае ориентации Европы на ядерную энергетику для замены российского газа ей потребуется еще дополнительно 115 гигаватт установленной ядерной мощности.СПГ, рассматриваемый европейским континентом в качестве альтернативы, не кажется той заменой, которую можно будет претворить в жизнь в краткосрочной перспективе, резюмирует издание.Ранее экс-глава Еврокомиссии, бывший итальянский премьер Романо Проди заявил, что Европа в краткосрочной перспективе не сможет найти замену России в качестве поставщика природного газа. Он подчеркнул, что санкции Евросоюза, введенные против России в связи с ситуацией на Украине, до сих пор не предусматривали прекращение поставок энергоносителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Страны Запада ввели в отношении России санкции, некоторые банки отключили от системы SWIFT, Visa и MasterСard прекратили обслуживание российских банковских карт, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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РИА Новости
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в мире, россия, европа, природный газ, сжиженный природный газ
06:54 21.03.2022
 
В Турции оценили зависимость Европы от российского газа

Anadolu: сжиженный природный газ не заменит Европе поставки из России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский природный газ
Российский природный газ - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский природный газ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сжиженный природный газ не заменит Европе российское сырье. С таким предупреждением выступило турецкое издание Anadolu.
Отмечается, что даже если Европа использует все свои терминалы с максимальной мощностью, то ее инфраструктура примет только 145 миллионов тонн сжиженного природного газа. Таким образом, импорт СПГ при максимальной мощности компенсирует лишь половину сырья из России.
Ежегодная потребность европейских стран в природном газе варьируется в пределах 340—350 миллиардов кубометров. В прошлом году страны ЕС импортировали по трубопроводу из России в среднем 380 миллионов кубометров газа в сутки и около 140 миллиардов кубометров газа за год. Если Европа захочет заменить весь российский трубопроводный газ на СПГ, тогда ей придется импортировать из других источников около 275 миллиардов кубометров природного газа. Это более половины мировой торговли СПГ, отмечается в материале.
Для того чтобы заполнить место поступающего из России трубопроводного газа за счет возобновляемых источников энергии, в Европе необходимо будет построить ветряные электростанции мощностью 370 гигаватт. В случае ориентации Европы на ядерную энергетику для замены российского газа ей потребуется еще дополнительно 115 гигаватт установленной ядерной мощности.
СПГ, рассматриваемый европейским континентом в качестве альтернативы, не кажется той заменой, которую можно будет претворить в жизнь в краткосрочной перспективе, резюмирует издание.
Рабочий на газохранилище, Германия - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 03:45
Аналитик: Европа вряд ли сильно сократит потребление российского газа
Ранее экс-глава Еврокомиссии, бывший итальянский премьер Романо Проди заявил, что Европа в краткосрочной перспективе не сможет найти замену России в качестве поставщика природного газа. Он подчеркнул, что санкции Евросоюза, введенные против России в связи с ситуацией на Украине, до сих пор не предусматривали прекращение поставок энергоносителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Страны Запада ввели в отношении России санкции, некоторые банки отключили от системы SWIFT, Visa и MasterСard прекратили обслуживание российских банковских карт, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияЕвропаПриродный газсжиженный природный газ
 
 
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