https://ria.ru/20220321/fonterra-1779191378.html

Новозеландская молочная компания Fonterra выйдет из проектов в России

Новозеландская молочная компания Fonterra выйдет из проектов в России - РИА Новости, 21.03.2022

Новозеландская молочная компания Fonterra выйдет из проектов в России

Новозеландская молочная компания Fonterra выйдет из проектов в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает гендиректор компании Майлз Харрелл. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T02:53

2022-03-21T02:53

2022-03-21T02:53

россия

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новозеландская молочная компания Fonterra выйдет из проектов в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает гендиректор компании Майлз Харрелл.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/sanktsii-1779007942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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