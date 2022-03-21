Рейтинг@Mail.ru
Новозеландская молочная компания Fonterra выйдет из проектов в России - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/fonterra-1779191378.html
Новозеландская молочная компания Fonterra выйдет из проектов в России
Новозеландская молочная компания Fonterra выйдет из проектов в России - РИА Новости, 21.03.2022
Новозеландская молочная компания Fonterra выйдет из проектов в России
Новозеландская молочная компания Fonterra выйдет из проектов в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает гендиректор компании Майлз Харрелл. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T02:53
2022-03-21T02:53
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148036/24/1480362462_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_449a80cac087496cac5a650fe521a56d.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новозеландская молочная компания Fonterra выйдет из проектов в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает гендиректор компании Майлз Харрелл.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/sanktsii-1779007942.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148036/24/1480362462_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8228671dcdd7fce0a45ae74dfe90311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире
02:53 21.03.2022
 
Новозеландская молочная компания Fonterra выйдет из проектов в России

Новозеландская молочная компания Fonterra закроет офис в Москве

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Молочная продукция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Новозеландская молочная компания Fonterra выйдет из проектов в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает гендиректор компании Майлз Харрелл.
"Нашим первым шагом... было обеспечение безопасности команды в России, и нашим приоритетом в этом процессе по-прежнему остается правильное поведение наших людей. Затем мы приостановили отгрузку продукции в Россию, пока мы оценивали влияние экономических санкций и обсуждали наши долгосрочные планы с нашими клиентами и партнером по совместному предприятию. После тщательного рассмотрения последствий для наших людей и наших долгосрочных планов на российском рынке мы теперь закроем наш офис в Москве, по возможности переведем персонал и выйдем из нашего совместного предприятия Unifood", - говорится в заявлении гендиректора, опубликованном на сайте компании.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 13:29
Эксперт спрогнозировал, когда США снимут антироссийские санкции
 
РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала