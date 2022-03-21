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Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" расконсервировали после зимы - РИА Новости, 21.03.2022
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Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" расконсервировали после зимы
Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" расконсервировали после зимы - РИА Новости, 21.03.2022
Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" расконсервировали после зимы
Уникальный светодинамический музыкальный фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" расконсервировали после зимы, сообщил журналистам в понедельник заместитель РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:24
2022-03-21T17:41
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городское хозяйство москвы
общество
москва
петр бирюков
новости культуры
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Уникальный светодинамический музыкальный фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" расконсервировали после зимы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации светодинамического фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывается специальным надувным куполом. Сегодня конструкция была демонтирована, стартовали работы по подготовке фонтана к открытию", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что перед началом сезона сооружение промоют специальным раствором и тщательно проверят работу всех систем.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что светодинамический фонтан считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей и пользуется неизменной популярностью у горожан. Он был запущен в апреле 2007 года вместе с открытием парка после масштабной реконструкции. Подсветка сооружения осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, новости культуры
17:24 21.03.2022 (обновлено: 17:41 21.03.2022)
 

Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" расконсервировали после зимы

© АГН "Москва" / Мобильный репортДемонтаж защитного купола фонтана в музее-заповеднике "Царицыно" в рамках подготовки к летнему сезону
Демонтаж защитного купола фонтана в музее-заповеднике Царицыно в рамках подготовки к летнему сезону - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репорт
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Уникальный светодинамический музыкальный фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" расконсервировали после зимы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации светодинамического фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывается специальным надувным куполом. Сегодня конструкция была демонтирована, стартовали работы по подготовке фонтана к открытию", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Бирюков: московские фонтаны готовят к открытию
Заместитель мэра рассказал, что перед началом сезона сооружение промоют специальным раствором и тщательно проверят работу всех систем.
"Инженерная часть фонтана включает в себя 82 насоса, около 4 тысяч светильников и музыкальную установку. Все оборудование продиагностируем и при необходимости отремонтируем", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что светодинамический фонтан считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей и пользуется неизменной популярностью у горожан. Он был запущен в апреле 2007 года вместе с открытием парка после масштабной реконструкции. Подсветка сооружения осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций.
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