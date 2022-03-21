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Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" расконсервировали после зимы

Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" расконсервировали после зимы - РИА Новости, 21.03.2022

Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" расконсервировали после зимы

Уникальный светодинамический музыкальный фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" расконсервировали после зимы, сообщил журналистам в понедельник заместитель РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:24

2022-03-21T17:24

2022-03-21T17:41

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Уникальный светодинамический музыкальный фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" расконсервировали после зимы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации светодинамического фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывается специальным надувным куполом. Сегодня конструкция была демонтирована, стартовали работы по подготовке фонтана к открытию", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что перед началом сезона сооружение промоют специальным раствором и тщательно проверят работу всех систем.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что светодинамический фонтан считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей и пользуется неизменной популярностью у горожан. Он был запущен в апреле 2007 года вместе с открытием парка после масштабной реконструкции. Подсветка сооружения осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, новости культуры