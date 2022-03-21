https://ria.ru/20220321/fashizm-1779338111.html
Заявления Киева насквозь пропитаны фашизмом, заявили в СПЧ
Заявления Киева насквозь пропитаны фашизмом, заявили в СПЧ - РИА Новости, 21.03.2022
Заявления Киева насквозь пропитаны фашизмом, заявили в СПЧ
Украинское руководство, начиная с президента, позволяет себе человеконенавистнические и фашистские высказывания, а украинский врач, призвавший кастрировать... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:28
2022-03-21T19:28
2022-03-21T19:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр бастрыкин
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украинское руководство, начиная с президента, позволяет себе человеконенавистнические и фашистские высказывания, а украинский врач, призвавший кастрировать пленных, забыл о клятве Гиппократа, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) в РФ Александр Точенов.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против лидера первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко, который в эфире украинского телеканала призвал врачей к насилию против пленных российских солдат. Позже Друзенко отказался от своих слов, заявив, что это "были эмоции". Кроме того, ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских."Руководство Украины, начиная с президента, позволяет себе делать заявления, насквозь пропитанные человеконенавистничеством и фашизмом. То советник президента, то вице-премьер, то глава погранслужбы, теперь врач, забывший клятву Гиппократа", - говорится в заявлении Точенова, опубликованном в Telegram-канале совета.По его словам, руководство европейских стран не замечает подобных высказываний властей Украины, а обычные граждане "не знают, так как лишены источников объективной информации".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/kiev-1779319198.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, александр бастрыкин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр точенов, ситуация в днр и лнр
19:28 21.03.2022 (обновлено: 19:35 21.03.2022)
Заявления Киева насквозь пропитаны фашизмом, заявили в СПЧ
Секретарь СПЧ Точенов: заявления Киева насквозь пропитаны фашизмом, а Европа это не видит