https://ria.ru/20220321/evrosoyuz-1779350210.html

Боррель: оборонная стратегия ЕС не предусматривает общеевропейскую армию

Боррель: оборонная стратегия ЕС не предусматривает общеевропейскую армию - РИА Новости, 21.03.2022

Боррель: оборонная стратегия ЕС не предусматривает общеевропейскую армию

Первая в истории оборонная стратегия ЕС "Стратегический компас" не предусматривает создание общеевропейской армии, национальные армии сохранятся, но они будут... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T21:24

2022-03-21T21:24

2022-03-21T21:55

евросоюз

жозеп боррель

в мире

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Первая в истории оборонная стратегия ЕС "Стратегический компас" не предусматривает создание общеевропейской армии, национальные армии сохранятся, но они будут лучше взаимодействовать, сообщил верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД и минобороны европейского сообщества.Первую в истории европейскую оборонную стратегию "Стратегический компас" согласовали в понедельник главы МИД и минобороны Евросоюза на заседании в Брюсселе. Теперь стратегию окончательно утвердят лидеры стран ЕС на саммите 24 марта."Речь не идет о создании европейской армии. Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но нам нужно будет более тесно взаимодействовать, координировать наши усилия, особенно в вопросах бюджетов", - сообщил он журналистам в Брюсселе.Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере.

https://ria.ru/20220321/ucheniya-1779346457.html

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Петр Попадюк

евросоюз, жозеп боррель, в мире, брюссель