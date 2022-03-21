https://ria.ru/20220321/evrosoyuz-1779350210.html
Боррель: оборонная стратегия ЕС не предусматривает общеевропейскую армию
Боррель: оборонная стратегия ЕС не предусматривает общеевропейскую армию - РИА Новости, 21.03.2022
Боррель: оборонная стратегия ЕС не предусматривает общеевропейскую армию
Первая в истории оборонная стратегия ЕС "Стратегический компас" не предусматривает создание общеевропейской армии, национальные армии сохранятся, но они будут... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T21:24
2022-03-21T21:24
2022-03-21T21:55
евросоюз
жозеп боррель
в мире
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Первая в истории оборонная стратегия ЕС "Стратегический компас" не предусматривает создание общеевропейской армии, национальные армии сохранятся, но они будут лучше взаимодействовать, сообщил верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД и минобороны европейского сообщества.Первую в истории европейскую оборонную стратегию "Стратегический компас" согласовали в понедельник главы МИД и минобороны Евросоюза на заседании в Брюсселе. Теперь стратегию окончательно утвердят лидеры стран ЕС на саммите 24 марта."Речь не идет о создании европейской армии. Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но нам нужно будет более тесно взаимодействовать, координировать наши усилия, особенно в вопросах бюджетов", - сообщил он журналистам в Брюсселе.Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, жозеп боррель, в мире, брюссель
21:24 21.03.2022 (обновлено: 21:55 21.03.2022)
Боррель: оборонная стратегия ЕС не предусматривает общеевропейскую армию
Боррель: оборонная стратегия ЕС не предусматривает создание общеевропейской армии
БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Первая в истории оборонная стратегия ЕС "Стратегический компас" не предусматривает создание общеевропейской армии, национальные армии сохранятся, но они будут лучше взаимодействовать, сообщил верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД и минобороны европейского сообщества.
Первую в истории европейскую оборонную стратегию "Стратегический компас" согласовали в понедельник главы МИД и минобороны Евросоюза
на заседании в Брюсселе
. Теперь стратегию окончательно утвердят лидеры стран ЕС на саммите 24 марта.
"Речь не идет о создании европейской армии. Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но нам нужно будет более тесно взаимодействовать, координировать наши усилия, особенно в вопросах бюджетов", - сообщил он журналистам в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере.