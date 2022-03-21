https://ria.ru/20220321/evrosoyuz-1779343003.html
ЕС согласовал создание сил быстрого реагирования
ЕС согласовал создание сил быстрого реагирования - РИА Новости, 21.03.2022
ЕС согласовал создание сил быстрого реагирования
Главы МИД и министры обороны Евросоюза на совместном заседании в Брюсселе согласовали первую в истории союза общую концепцию в области обороны и безопасности... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T20:22
2022-03-21T20:22
2022-03-21T20:37
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брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Главы МИД и министры обороны Евросоюза на совместном заседании в Брюсселе согласовали первую в истории союза общую концепцию в области обороны и безопасности "Стратегический компас", которая предусматривает формирование европейских сил быстрого реагирования, состоящих из пятитысячного корпуса, следует из обнародованного Советом ЕС документа.Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Окончательное утверждение стратегии ожидается на встрече лидеров Евросоюза 24-25 марта.В документе говорится, в частности, что "ЕС должен более решительно и быстро действовать в условиях кризиса, усилить готовность вооруженных сил, гражданских экспертов… А также создать Европейские силы быстрого реагирования из пяти тысяч военнослужащих для быстрых действий в условиях различных кризисных ситуаций".
https://ria.ru/20220228/nato-1775689730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, евросоюз, брюссель
20:22 21.03.2022 (обновлено: 20:37 21.03.2022)
ЕС согласовал создание сил быстрого реагирования
ЕС в рамках новой оборонной стратегии согласовал создание сил быстрого реагирования
БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Главы МИД и министры обороны Евросоюза на совместном заседании в Брюсселе согласовали первую в истории союза общую концепцию в области обороны и безопасности "Стратегический компас", которая предусматривает формирование европейских сил быстрого реагирования, состоящих из пятитысячного корпуса, следует из обнародованного Советом ЕС документа.
Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе
планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза
в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Окончательное утверждение стратегии ожидается на встрече лидеров Евросоюза 24-25 марта.
В документе говорится, в частности, что "ЕС должен более решительно и быстро действовать в условиях кризиса, усилить готовность вооруженных сил, гражданских экспертов… А также создать Европейские силы быстрого реагирования из пяти тысяч военнослужащих для быстрых действий в условиях различных кризисных ситуаций".