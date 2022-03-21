https://ria.ru/20220321/evrosoyuz-1779343003.html

ЕС согласовал создание сил быстрого реагирования

ЕС согласовал создание сил быстрого реагирования - РИА Новости, 21.03.2022

ЕС согласовал создание сил быстрого реагирования

Главы МИД и министры обороны Евросоюза на совместном заседании в Брюсселе согласовали первую в истории союза общую концепцию в области обороны и безопасности... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T20:22

2022-03-21T20:22

2022-03-21T20:37

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евросоюз

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Главы МИД и министры обороны Евросоюза на совместном заседании в Брюсселе согласовали первую в истории союза общую концепцию в области обороны и безопасности "Стратегический компас", которая предусматривает формирование европейских сил быстрого реагирования, состоящих из пятитысячного корпуса, следует из обнародованного Советом ЕС документа.Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Окончательное утверждение стратегии ожидается на встрече лидеров Евросоюза 24-25 марта.В документе говорится, в частности, что "ЕС должен более решительно и быстро действовать в условиях кризиса, усилить готовность вооруженных сил, гражданских экспертов… А также создать Европейские силы быстрого реагирования из пяти тысяч военнослужащих для быстрых действий в условиях различных кризисных ситуаций".

https://ria.ru/20220228/nato-1775689730.html

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, евросоюз, брюссель