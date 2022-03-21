11:41 21.03.2022 (обновлено: 15:28 21.03.2022)
Польша предложила запретить грузовикам проезд в Белоруссию и Россию
Польша поставит вопрос запрета движения грузовиков из Европы в Белоруссию и Россию
© РИА Новости / Игорь ЗарембоФуры на таможенном посту "Багратионовский" российско-польского участка государственной границы
Фуры на таможенном посту "Багратионовский" российско-польского участка государственной границы. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 мар – РИА Новости. Польша поставит на заседании Европейского совета вопрос запрета движения грузовиков в Белоруссию и Россию, сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.
Ближайшее заседание Евросовета пройдет в Брюсселе в четверг и пятницу.
"Мы готовы к тому, чтобы перекрыть поставки разного рода, но это исключительная компетенция ЕС. Мы поставим этот вопрос на саммите Европейского совета", - сказал Мюллер, отвечая на вопрос о возможности остановки движения большегрузных автомобилей, следующих в Белоруссию и Россию.
Отвечая на вопрос о возможности одностороннего запрета Польши движения грузовиков в Белоруссию и Россию, Мюллер отметил, что в этом не будет смысла, так как грузовики "поедут тогда через Литву, Латвию". "Соответственно, это не решение проблемы", - отметил он. Мюллер при этом подчеркнул, что в настоящее время все грузовики, выезжающие из Польши в восточном направлении, "очень тщательно проверяются".
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