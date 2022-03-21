https://ria.ru/20220321/evropa-1779233411.html

Польша предложила запретить грузовикам проезд в Белоруссию и Россию

Польша предложила запретить грузовикам проезд в Белоруссию и Россию - РИА Новости, 21.03.2022

Польша предложила запретить грузовикам проезд в Белоруссию и Россию

Польша поставит на заседании Европейского совета вопрос запрета движения грузовиков в Белоруссию и Россию, сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:41

2022-03-21T11:41

2022-03-21T15:28

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парламентское собрание союза беларуси и россии

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ВАРШАВА, 21 мар – РИА Новости. Польша поставит на заседании Европейского совета вопрос запрета движения грузовиков в Белоруссию и Россию, сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.Ближайшее заседание Евросовета пройдет в Брюсселе в четверг и пятницу."Мы готовы к тому, чтобы перекрыть поставки разного рода, но это исключительная компетенция ЕС. Мы поставим этот вопрос на саммите Европейского совета", - сказал Мюллер, отвечая на вопрос о возможности остановки движения большегрузных автомобилей, следующих в Белоруссию и Россию.Отвечая на вопрос о возможности одностороннего запрета Польши движения грузовиков в Белоруссию и Россию, Мюллер отметил, что в этом не будет смысла, так как грузовики "поедут тогда через Литву, Латвию". "Соответственно, это не решение проблемы", - отметил он. Мюллер при этом подчеркнул, что в настоящее время все грузовики, выезжающие из Польши в восточном направлении, "очень тщательно проверяются".Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220320/europe-1778916137.html

https://ria.ru/20220320/ministr-1779085974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии, россия, белоруссия