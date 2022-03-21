https://ria.ru/20220321/euronews-1779357294.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews - РИА Новости, 21.03.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Euronews, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T22:57

2022-03-21T22:57

2022-03-21T23:03

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Euronews, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания Euronews есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио", "Кавказский узел"**, "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees.* Организация, выполняющая функции иноагента** Учредитель издания внесен в реестр СМИ-иноагентов в России

https://ria.ru/20220321/instagram-1779307263.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия