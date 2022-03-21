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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews - РИА Новости, 21.03.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews - РИА Новости, 21.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Euronews, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T22:57
2022-03-21T23:03
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Euronews, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания Euronews есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио", "Кавказский узел"**, "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees.* Организация, выполняющая функции иноагента** Учредитель издания внесен в реестр СМИ-иноагентов в России
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
22:57 21.03.2022 (обновлено: 23:03 21.03.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews

CC BY 2.0 / Jeanne Menjoulet / Immeuble EuronewsШтаб-квартира телеканала Euronews во Франции
Штаб-квартира телеканала Euronews во Франции - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
CC BY 2.0 / Jeanne Menjoulet / Immeuble Euronews
Штаб-квартира телеканала Euronews во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Euronews, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Адрес сайта издания Euronews есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.
В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио", "Кавказский узел"**, "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees.
* Организация, выполняющая функции иноагента
** Учредитель издания внесен в реестр СМИ-иноагентов в России
Решение о запрете Instagram и Facebook в России. Кадры из зала суда. - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 16:49
Суд запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремизм
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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