https://ria.ru/20220321/euronews-1779357294.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews - РИА Новости, 21.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Euronews, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T22:57
2022-03-21T22:57
2022-03-21T23:03
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/150173/44/1501734453_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_7cbcf9a3b672ccae719fa430ad836acf.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Euronews, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания Euronews есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио", "Кавказский узел"**, "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees.* Организация, выполняющая функции иноагента** Учредитель издания внесен в реестр СМИ-иноагентов в России
https://ria.ru/20220321/instagram-1779307263.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
22:57 21.03.2022 (обновлено: 23:03 21.03.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Euronews, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Адрес сайта издания Euronews есть в универсальном сервисе Роскомнадзора
. По требованию Генпрокуратуры
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.
В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио", "Кавказский узел"**, "Новые Известия", Bellingcat
*, Девятый канал и Postimees.
* Организация, выполняющая функции иноагента
** Учредитель издания внесен в реестр СМИ-иноагентов в России