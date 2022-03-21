https://ria.ru/20220321/enel-1779306169.html

Энергоконцерн Enel покинет Россию

Энергоконцерн Enel покинет Россию - РИА Новости, 21.03.2022

Энергоконцерн Enel покинет Россию

Крупнейший итальянский энергоконцерн Enel покинет рынок России в течение нескольких месяцев, заявил глава компании Франческо Стараче. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:45

2022-03-21T16:45

2022-03-21T16:45

экономика

россия

италия

энел россия

enel

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупнейший итальянский энергоконцерн Enel покинет рынок России в течение нескольких месяцев, заявил глава компании Франческо Стараче."Думаю, что нам, к сожалению, придется покинуть (рынок России - ред.)", - заявил Стараче в интервью агентству Блумберг.Enel прекратит свою деятельность в России "в течение нескольких месяцев", уточнил он.Enel - крупнейшая энергетическая компания Италии и одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира расположена в Риме. В итальянскую группу Enel входит "Энел Россия".

россия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, италия, энел россия, enel