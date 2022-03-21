https://ria.ru/20220321/enel-1779306169.html
Энергоконцерн Enel покинет Россию
Энергоконцерн Enel покинет Россию - РИА Новости, 21.03.2022
Энергоконцерн Enel покинет Россию
Крупнейший итальянский энергоконцерн Enel покинет рынок России в течение нескольких месяцев, заявил глава компании Франческо Стараче. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:45
2022-03-21T16:45
2022-03-21T16:45
экономика
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италия
энел россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупнейший итальянский энергоконцерн Enel покинет рынок России в течение нескольких месяцев, заявил глава компании Франческо Стараче."Думаю, что нам, к сожалению, придется покинуть (рынок России - ред.)", - заявил Стараче в интервью агентству Блумберг.Enel прекратит свою деятельность в России "в течение нескольких месяцев", уточнил он.Enel - крупнейшая энергетическая компания Италии и одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира расположена в Риме. В итальянскую группу Enel входит "Энел Россия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, италия, энел россия, enel
Энергоконцерн Enel покинет Россию
Итальянский энергоконцерн Enel покинет Россию в течение нескольких месяцев