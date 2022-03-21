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Энергоконцерн Enel покинет Россию - РИА Новости, 21.03.2022
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Энергоконцерн Enel покинет Россию
Энергоконцерн Enel покинет Россию - РИА Новости, 21.03.2022
Энергоконцерн Enel покинет Россию
Крупнейший итальянский энергоконцерн Enel покинет рынок России в течение нескольких месяцев, заявил глава компании Франческо Стараче. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:45
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экономика
россия
италия
энел россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупнейший итальянский энергоконцерн Enel покинет рынок России в течение нескольких месяцев, заявил глава компании Франческо Стараче."Думаю, что нам, к сожалению, придется покинуть (рынок России - ред.)", - заявил Стараче в интервью агентству Блумберг.Enel прекратит свою деятельность в России "в течение нескольких месяцев", уточнил он.Enel - крупнейшая энергетическая компания Италии и одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира расположена в Риме. В итальянскую группу Enel входит "Энел Россия".
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экономика, россия, италия, энел россия, enel
16:45 21.03.2022
 
Энергоконцерн Enel покинет Россию

Итальянский энергоконцерн Enel покинет Россию в течение нескольких месяцев

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРефтинская ГРЭС ПАО "Энел Россия"
Рефтинская ГРЭС ПАО Энел Россия - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Рефтинская ГРЭС ПАО "Энел Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупнейший итальянский энергоконцерн Enel покинет рынок России в течение нескольких месяцев, заявил глава компании Франческо Стараче.
"Думаю, что нам, к сожалению, придется покинуть (рынок России - ред.)", - заявил Стараче в интервью агентству Блумберг.
Enel прекратит свою деятельность в России "в течение нескольких месяцев", уточнил он.
Enel - крупнейшая энергетическая компания Италии и одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира расположена в Риме. В итальянскую группу Enel входит "Энел Россия".
 
ЭкономикаРоссияИталияЭнел РоссияEnel
 
 
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