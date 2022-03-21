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В ЕС нет единства по нефтяному эмбарго против России, заявил МИД Болгарии - РИА Новости, 21.03.2022
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В ЕС нет единства по нефтяному эмбарго против России, заявил МИД Болгарии
В ЕС нет единства по нефтяному эмбарго против России, заявил МИД Болгарии - РИА Новости, 21.03.2022
В ЕС нет единства по нефтяному эмбарго против России, заявил МИД Болгарии
Министры иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе не выработали единой позиции по поводу полного эмбарго на импорт нефти из России, заявила глава... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T21:20
2022-03-21T21:20
цены на нефть
дмитрий песков
болгария
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сергей лавров
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евросоюз
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе не выработали единой позиции по поводу полного эмбарго на импорт нефти из России, заявила глава болгарского МИД Теодора Генчовска.Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять Россия, заявил, что эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем."Единой позиции нет! Вы знаете, что Болгария не поддерживает такого рода санкции на данном этапе", - приводит слова Генчовской Болгарское национальное радио (БНР).По ее словам, на встрече также обсуждались дальнейшие санкции против олигархов, а также исключение из системы SWIFT всех российских банков."Думаю, что к концу недели коллеги разберутся в деталях, чтобы наши лидеры могли принять решение", - добавила Генчовска.Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220321/posledstviya-1779288322.html
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цены на нефть, дмитрий песков, болгария, россия, сергей лавров, москва, евросоюз, санкции в отношении россии, спг, нефть
21:20 21.03.2022
 
В ЕС нет единства по нефтяному эмбарго против России, заявил МИД Болгарии

Глава МИД Болгарии Генчовска: в ЕС нет единой позиции по нефтяному эмбарго против России

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar Kyosemarliev
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе не выработали единой позиции по поводу полного эмбарго на импорт нефти из России, заявила глава болгарского МИД Теодора Генчовска.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять Россия, заявил, что эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.
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"Единой позиции нет! Вы знаете, что Болгария не поддерживает такого рода санкции на данном этапе", - приводит слова Генчовской Болгарское национальное радио (БНР).
По ее словам, на встрече также обсуждались дальнейшие санкции против олигархов, а также исключение из системы SWIFT всех российских банков.
"Думаю, что к концу недели коллеги разберутся в деталях, чтобы наши лидеры могли принять решение", - добавила Генчовска.
Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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Цены на нефтьДмитрий ПесковБолгарияРоссияСергей ЛавровМоскваЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСПГНефть
 
 
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