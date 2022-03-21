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Спасатели МЧС ищут пропавшего на Эльбрусе сноубордиста
Спасатели МЧС ищут пропавшего на Эльбрусе сноубордиста - РИА Новости, 21.03.2022
Спасатели МЧС ищут пропавшего на Эльбрусе сноубордиста
Спасатели вышли на поиски сноубордиста, который пропал на Эльбрусе на высоте около 4,7 тысячи метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:05
2022-03-21T19:05
2022-03-21T19:32
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НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости. Спасатели вышли на поиски сноубордиста, который пропал на Эльбрусе на высоте около 4,7 тысячи метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 17.20 мск в понедельник поступила информация, что на горе Эльбрус в районе скал Пастухова (высота около 4700 метров) начались поисково-спасательные работы. Сноубордист поднялся на ратраке на высоту 4700 метров и с 12 часов дня не выходит на связь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в поисково-спасательных работах участвуют шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
19:05 21.03.2022 (обновлено: 19:32 21.03.2022)
Спасатели МЧС ищут пропавшего на Эльбрусе сноубордиста
Спасатели МЧС ищут сноубордиста, пропавшего на Эльбрусе на высоте около 4,7 тысячи метров