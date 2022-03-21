https://ria.ru/20220321/elbrus-1779333855.html

Спасатели МЧС ищут пропавшего на Эльбрусе сноубордиста

Спасатели МЧС ищут пропавшего на Эльбрусе сноубордиста - РИА Новости, 21.03.2022

Спасатели МЧС ищут пропавшего на Эльбрусе сноубордиста

Спасатели вышли на поиски сноубордиста, который пропал на Эльбрусе на высоте около 4,7 тысячи метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T19:05

2022-03-21T19:05

2022-03-21T19:32

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости. Спасатели вышли на поиски сноубордиста, который пропал на Эльбрусе на высоте около 4,7 тысячи метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 17.20 мск в понедельник поступила информация, что на горе Эльбрус в районе скал Пастухова (высота около 4700 метров) начались поисково-спасательные работы. Сноубордист поднялся на ратраке на высоту 4700 метров и с 12 часов дня не выходит на связь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в поисково-спасательных работах участвуют шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм