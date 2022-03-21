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Оправдания украинского врача не спасут от наказания, заявила юрист - РИА Новости, 21.03.2022
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Оправдания украинского врача не спасут от наказания, заявила юрист
Оправдания украинского врача не спасут от наказания, заявила юрист - РИА Новости, 21.03.2022
Оправдания украинского врача не спасут от наказания, заявила юрист
Оправдания украинского врача, призывавшего к насилию в отношении пленных российских военных, не спасут его от уголовной ответственности, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:31
2022-03-21T15:31
в мире
александр бастрыкин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Оправдания украинского врача, призывавшего к насилию в отношении пленных российских военных, не спасут его от уголовной ответственности, сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.Ранее руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат. Такое указание, по данным СК РФ,&nbsp;он дал врачам мобильных госпиталей". Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных".Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко. Спустя несколько часов врач написал на своей странице в Facebook, что ему "очень жаль", и сослался на эмоциональное состояние."Оправдания не являются основанием для освобождения от уголовной ответственности. В рамках предварительного расследования будут выявляться все обстоятельства, касающиеся наличия состава преступления. Оговорки врача о том, что это было не умышленно, в данном случае не подойдут и силы иметь не будут. Произнесение им слов подобного характера уже указывает на наличие у него умысла", - сказала юрист.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/druzenko-1779281838.html
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в мире, александр бастрыкин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
15:31 21.03.2022
 
Оправдания украинского врача не спасут от наказания, заявила юрист

Юрист: оправдания украинского врача не спасут от наказания за экстремистские призывы

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Оправдания украинского врача, призывавшего к насилию в отношении пленных российских военных, не спасут его от уголовной ответственности, сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.
Ранее руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат. Такое указание, по данным СК РФ, он дал врачам мобильных госпиталей". Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
15:08
Украинский врач, призвавший к насилию над пленными, отказался от своих слов
Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко. Спустя несколько часов врач написал на своей странице в Facebook, что ему "очень жаль", и сослался на эмоциональное состояние.
"Оправдания не являются основанием для освобождения от уголовной ответственности. В рамках предварительного расследования будут выявляться все обстоятельства, касающиеся наличия состава преступления. Оговорки врача о том, что это было не умышленно, в данном случае не подойдут и силы иметь не будут. Произнесение им слов подобного характера уже указывает на наличие у него умысла", - сказала юрист.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
10:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На украинского врача, призвавшего кастрировать пленных россиян, завели дело
 
В миреАлександр БастрыкинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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