https://ria.ru/20220321/ekonomika-1779192607.html

В США заявили, что экономика России из-за санкций Запада сократится вдвое

В США заявили, что экономика России из-за санкций Запада сократится вдвое - РИА Новости, 21.03.2022

В США заявили, что экономика России из-за санкций Запада сократится вдвое

США прогнозируют, что экономика России под влиянием санкций стран Запада из-за конфликта на Украине сократится в два раза, заявил заместитель помощника... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T03:21

2022-03-21T03:21

2022-03-21T06:24

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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США прогнозируют, что экономика России под влиянием санкций стран Запада из-за конфликта на Украине сократится в два раза, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх."Наилучший прогноз, который я вижу сейчас, предполагает, что экономика России сократится в два раза по сравнению с тем, какой она была до вторжения. И мы не гордимся страданиями российского народа. Это война (президента РФ Владимира) Путина", - сказал Сингх в интервью телеканалу CBS, опубликованном в воскресенье. По его словам, "это санкции и трудности Путина".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России

https://ria.ru/20220320/sanktsii-1779171866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша