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В Приамурье создали интерактивную карту с проектами благоустройства дворов - РИА Новости, 21.03.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220321/dvory-1779301507.html
В Приамурье создали интерактивную карту с проектами благоустройства дворов
В Приамурье создали интерактивную карту с проектами благоустройства дворов - РИА Новости, 21.03.2022
В Приамурье создали интерактивную карту с проектами благоустройства дворов
Интерактивную карту в рамках проекта "1000 дворов" создали в Амурской области, в течение лета в регионе планируют благоустроить 105 дворовых территорий, сообщил РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:25
2022-03-21T16:25
амурская область
василий орлов (губернатор)
россия
общество
амурская область
дальний восток
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мар – РИА Новости. Интерактивную карту в рамках проекта "1000 дворов" создали в Амурской области, в течение лета в регионе планируют благоустроить 105 дворовых территорий, сообщил губернатор Василий Орлов.Узнать подробную информацию о программе "1000 дворов" можно на интерактивной карте, размещенной на сайте ситуационного центра по вопросам городской среды, на онлайн-площадке размещены все дворы-участники с указанием конкретных адресов по всем девяти муниципалитетам, участвующим в проекте в 2022 году."Новые площадки, созданные в рамках проекта "1000 дворов", в первую очередь будут безопасными и комфортными для жителей. Посмотреть на проекты амурчане могут на интерактивной карте. Изначальный план включал благоустройство в регионе 96 дворов, сейчас задачи скорректированы, мы планируем сделать 105 дворов, которые будут благоустроены в течение этого лета", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор добавил, что область в рамках "единой субсидии" по линии Минвостокразвития получила на программу около 700 миллионов рублей.Проекты дворов, опубликованные на интерактивной карте, предварительные, во время составления проектной и конкурсной документации на выполнение строительных работ они будут видоизменяться.Программа "1000" дворов инициирована вице-премьером - полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке.Контролировать исполнение программы и качество работ должен ситуационный центр по вопросам городской среды. Отдельной задачей центра станет взаимодействие с жителями — ответы на вопросы о программе, сбор отзывов и замечаний во время проведения работ подрядчиками.
https://ria.ru/20220318/stroitelstvo-1778837468.html
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василий орлов (губернатор), россия, общество, амурская область, дальний восток
16:25 21.03.2022
 
В Приамурье создали интерактивную карту с проектами благоустройства дворов

В Амурской области создали интерактивную карту с проектами благоустройства дворов

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мар – РИА Новости. Интерактивную карту в рамках проекта "1000 дворов" создали в Амурской области, в течение лета в регионе планируют благоустроить 105 дворовых территорий, сообщил губернатор Василий Орлов.
Узнать подробную информацию о программе "1000 дворов" можно на интерактивной карте, размещенной на сайте ситуационного центра по вопросам городской среды, на онлайн-площадке размещены все дворы-участники с указанием конкретных адресов по всем девяти муниципалитетам, участвующим в проекте в 2022 году.
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"Новые площадки, созданные в рамках проекта "1000 дворов", в первую очередь будут безопасными и комфортными для жителей. Посмотреть на проекты амурчане могут на интерактивной карте. Изначальный план включал благоустройство в регионе 96 дворов, сейчас задачи скорректированы, мы планируем сделать 105 дворов, которые будут благоустроены в течение этого лета", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Губернатор добавил, что область в рамках "единой субсидии" по линии Минвостокразвития получила на программу около 700 миллионов рублей.
Проекты дворов, опубликованные на интерактивной карте, предварительные, во время составления проектной и конкурсной документации на выполнение строительных работ они будут видоизменяться.
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Контролировать исполнение программы и качество работ должен ситуационный центр по вопросам городской среды. Отдельной задачей центра станет взаимодействие с жителями — ответы на вопросы о программе, сбор отзывов и замечаний во время проведения работ подрядчиками.
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