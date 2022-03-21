В Приамурье создали интерактивную карту с проектами благоустройства дворов
В Амурской области создали интерактивную карту с проектами благоустройства дворов
Вид на город Благовещенск в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мар – РИА Новости. Интерактивную карту в рамках проекта "1000 дворов" создали в Амурской области, в течение лета в регионе планируют благоустроить 105 дворовых территорий, сообщил губернатор Василий Орлов.
Узнать подробную информацию о программе "1000 дворов" можно на интерактивной карте, размещенной на сайте ситуационного центра по вопросам городской среды, на онлайн-площадке размещены все дворы-участники с указанием конкретных адресов по всем девяти муниципалитетам, участвующим в проекте в 2022 году.
"Новые площадки, созданные в рамках проекта "1000 дворов", в первую очередь будут безопасными и комфортными для жителей. Посмотреть на проекты амурчане могут на интерактивной карте. Изначальный план включал благоустройство в регионе 96 дворов, сейчас задачи скорректированы, мы планируем сделать 105 дворов, которые будут благоустроены в течение этого лета", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Губернатор добавил, что область в рамках "единой субсидии" по линии Минвостокразвития получила на программу около 700 миллионов рублей.
Проекты дворов, опубликованные на интерактивной карте, предварительные, во время составления проектной и конкурсной документации на выполнение строительных работ они будут видоизменяться.
Программа "1000" дворов инициирована вице-премьером - полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке.
Контролировать исполнение программы и качество работ должен ситуационный центр по вопросам городской среды. Отдельной задачей центра станет взаимодействие с жителями — ответы на вопросы о программе, сбор отзывов и замечаний во время проведения работ подрядчиками.