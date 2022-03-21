https://ria.ru/20220321/dvory-1779301507.html

В Приамурье создали интерактивную карту с проектами благоустройства дворов

В Приамурье создали интерактивную карту с проектами благоустройства дворов - РИА Новости, 21.03.2022

В Приамурье создали интерактивную карту с проектами благоустройства дворов

Интерактивную карту в рамках проекта "1000 дворов" создали в Амурской области, в течение лета в регионе планируют благоустроить 105 дворовых территорий, сообщил РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:25

2022-03-21T16:25

2022-03-21T16:25

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

общество

амурская область

дальний восток

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мар – РИА Новости. Интерактивную карту в рамках проекта "1000 дворов" создали в Амурской области, в течение лета в регионе планируют благоустроить 105 дворовых территорий, сообщил губернатор Василий Орлов.Узнать подробную информацию о программе "1000 дворов" можно на интерактивной карте, размещенной на сайте ситуационного центра по вопросам городской среды, на онлайн-площадке размещены все дворы-участники с указанием конкретных адресов по всем девяти муниципалитетам, участвующим в проекте в 2022 году."Новые площадки, созданные в рамках проекта "1000 дворов", в первую очередь будут безопасными и комфортными для жителей. Посмотреть на проекты амурчане могут на интерактивной карте. Изначальный план включал благоустройство в регионе 96 дворов, сейчас задачи скорректированы, мы планируем сделать 105 дворов, которые будут благоустроены в течение этого лета", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор добавил, что область в рамках "единой субсидии" по линии Минвостокразвития получила на программу около 700 миллионов рублей.Проекты дворов, опубликованные на интерактивной карте, предварительные, во время составления проектной и конкурсной документации на выполнение строительных работ они будут видоизменяться.Программа "1000" дворов инициирована вице-премьером - полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке.Контролировать исполнение программы и качество работ должен ситуационный центр по вопросам городской среды. Отдельной задачей центра станет взаимодействие с жителями — ответы на вопросы о программе, сбор отзывов и замечаний во время проведения работ подрядчиками.

https://ria.ru/20220318/stroitelstvo-1778837468.html

https://ria.ru/20220316/poliklinika-1778444505.html

https://ria.ru/20220314/remont-1778030370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

василий орлов (губернатор), россия, общество, амурская область, дальний восток