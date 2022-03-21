https://ria.ru/20220321/druzenko-1779281838.html
Украинский врач, призвавший к насилию над пленными, отказался от своих слов
Украинский врач, призвавший к насилию над пленными, отказался от своих слов - РИА Новости, 21.03.2022
Украинский врач, призвавший к насилию над пленными, отказался от своих слов
Лидер первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, призвавший в эфире одного из украинских телеканалов к насилию над пленными, заявил, что... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:08
2022-03-21T15:08
2022-03-21T16:43
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидер первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, призвавший в эфире одного из украинских телеканалов к насилию над пленными, заявил, что не совладал с эмоциями."Это официально: первый добровольческий мобильный госпиталь никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка", — написал он в фейсбуке.Ранее в понедельник председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко. По данным следствия, тот в прямом эфире украинского телеканала призвал врачей мобильных госпиталей к насилию в отношении российских военнослужащих. Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220320/ugrozy-1779184758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, александр бастрыкин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
15:08 21.03.2022 (обновлено: 16:43 21.03.2022)
Украинский врач, призвавший к насилию над пленными, отказался от своих слов
Призвавший к насилию над пленными украинский врач Друзенко отказался от своих слов