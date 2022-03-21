https://ria.ru/20220321/donetsk-1779327259.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.03.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска в понедельник вновь обстреляли Донецк, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства Донецкой... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:24

2022-03-21T18:24

2022-03-21T18:32

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник вновь обстреляли Донецк, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/donetsk-1779215361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр