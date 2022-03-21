https://ria.ru/20220321/donetsk-1779314555.html

ВСУ выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку

ВСУ выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку - РИА Новости, 21.03.2022

ВСУ выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку

Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:21

2022-03-21T17:21

2022-03-21T17:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

петровский район

луганская народная республика

вооруженные силы рф

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрел производился со стороны населенного пункта Красногоровка по Петровскому району города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня и 184 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.

россия

петровский район

луганская народная республика

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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